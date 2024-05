Talent Land® España confirma la presencia de ponentes estelares y lanza su mayor reto: el Aqua Challenge, con 15.000€ en premios y que aspira entrar en el Guinness World Records

Talent Land® España ha puesto ya a la venta dos tipos de entradas: una entrada general para los tres días y una entrada platinum, que permite privilegios como acceder a las primeras filas en las principales ponencias. Entre los expertos en talento ya confirmados destacan Jordi Wild, Javier Santaolalla, Luisito Comunica, Quantum Fracture, La gata de Schrödinger, Ronuald Fons, Jon Hernández o Almudena Cid, entre otros. También se abre la inscripción al Aqua Challenge Talent Land 2024 Talent Land® España, el mayor evento mundial de talento que celebrará la primera edición en nuestro país del 3 al 5 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), pone a la venta en su web tanto las entradas generales como las platinum. Entradas que darán acceso a un evento de tres días que convertirá a Málaga en el epicentro europeo del talento y la tecnología y que reunirá a más de 10.000 jóvenes para idear y desarrollar soluciones, proyectos y propuestas con impacto real en la sociedad y en el futuro.

Además, Talent Land desafiará a los asistentes a llevar a cabo distintos retos en un área dedicada con los que tratarán de mejorar nuestra sociedad. De entre todos, el más importante será el Aqua Challenge Talent Land 2024. Un reto que aspira a entrar en el Guinness World Records, la máxima autoridad mundial en reconocer la consecución de récords, y dirigido a aquellos jóvenes con talento dispuestos a explorar y llevar a cabo ideas innovadoras que aborden los desafíos de la crisis climática y la sostenibilidad ambiental, así como a paliar los efectos de la sequía y la falta de agua, un problema acuciante en nuestro país.

El equipo ganador en el formato presencial recibirá un premio de 10.000 €, y 5.000 € para el equipo ganador online. Las inscripciones para participar en este reto ya están abiertas y el plazo termina el próximo 15 de junio.

Presencia de divulgadores científicos de primer nivel

El evento ya cuenta con más de una veintena de ponentes confirmados, que aportarán a los asistentes su visión sobre el mundo del talento con la idea de compartir conocimiento, despertar inquietudes y conseguir un networking y un aprendizaje continuo.

Entre ellos, destacaJavier Santaolalla. Ingeniero, doctor en física de partículas e investigador en CERN, cuenta actualmente con más de 3,7 millones de seguidores en su canal de Youtube Date un Vlog, que le convierten en uno de los principales divulgadores de ciencia a nivel mundial.

Por su parte, La gata de Schrödinger es periodista y divulgadora científica que logra unir contenido sobre ciencia y pensamiento escéptico con un marcado toque de humor y crítica social.

También está confirmado Jordi Wild. Youtuber, podcaster y celebridad de Internet en lengua castellana, su canal de YouTube El Rincón de Giorgio fue creado en marzo de 2013 y actualmente tiene más de 11 millones de suscriptores.

Se suma tambiénLuisito Comunica, con su particular estilo desenfadado, quien transmite sus aventuras alrededor del mundo con un balance perfecto entre datos curiosos, bromas y reflexiones profundas que hacen de cada uno de sus vídeos una experiencia entretenida y adictiva para todo el que lo ve.

José Luis Crespo Cepeda, más conocido como QuantumFracture, será otro de los ponentes del evento. Youtuber español experto en física y divulgador de ciencia, en su canal de videos cortos explica de manera sencilla cuestiones sobre física: del universo, cuántica, relatividad, desmontar mitos..., o temas relacionados con la ciencia.

Por su parte, Romuald Fons fundador del holding BIGSEO Best 100 Influencer (Forbes 2021), Top Business Influencer (Eshow 2022) y reconocido como uno de los marketers más influyentes a nivel internacional, será otro de los ponentes estrella del evento.

Además,Jon Hernández, uno de los divulgadores más populares de inteligencia artificial en español a través de su canal de youtube La Inteligencia_Artificial, donde comparte noticias y explicaciones sobre todo lo que rodea esta tecnología que va a cambiar la forma en que se vive. Su visión de la IA es una dicotomía entre los enormes beneficios que aporta a la sociedad y los peligros que supone para ella.

Y el evento tendrá la participación de Almudena Cid, única gimnasta en el mundo que ha disputado cuatro finales olímpicas, por suerte para la selección española, además de ser actriz y escritora autora de la colección de libros Olympia.

Dos tipos de entradas para asistir a Talent Land® España

La entrada general es la puerta de entrada al amplio mundo de Talent Land® España y ofrece acceso al recinto durante los días del evento, junto con una serie de beneficios que incluyen la participación en actividades y competiciones programadas, así como la asistencia a conferencias temáticas y clases magistrales. La entrada también permite sumarse al ecosistema de Talent Land con un acceso ilimitado a la entrada digital para conectarse desde cualquier parte del mundo.

La entrada platinum por su parte, es para aquellos que desean una experiencia aún más exclusiva, puesto que permite una serie de privilegios adicionales a la entrada normal, como un welcome pack con artículos promocionales exclusivos y un acceso más rápido y personalizado al acceder al evento. También permite contar con lugares preferentes en las primeras filas de los escenarios oficiales durante las ponencias, y acceso también a la entrada digital.

Los precios son 199 € la entrada general y 399 € la entrada platinum, ya a la venta en su web.

Estructura del evento: 6 tierras con contenidos temáticos

Talent Land® es el evento de talento más grande del mundo y se celebra en México desde 2018. Ahora, sus organizadores han seleccionado la capital de la Costa del Sol como su destino europeo para los próximos cuatro años, de 2024 a 2027, en un evento que estará repleto de contenidos y actividades enfocados en áreas clave como son la innovación, la tecnología, el emprendimiento o la sostenibilidad, para inspirar, descubrir y desarrollar su talento, y utilizarlo de manera efectiva en sus vidas y sus carreras.

La organización del evento está dividida en seis tierras:

_AI LAND: área dedicada a descubrir cómo la AI está transformando la forma de vivir y trabajar.

_BUSINESS LAND: donde conocer las últimas tendencias en el mundo empresarial, prácticas y modelos clave para el emprendimiento exitoso y estrategias para capitalizar y asegurar la financiación adecuada.

_CREATIVE LAND: en la quelos participantes tendrán la oportunidad de explorar la economía digital y de compartir cómo están dando forma al futuro de la industria creativa.

_CYBERSECURITY & DEVELOPER LAND: tierra donde se explorarán las últimas tendencias en data science, cloud, ciberseguridad o tecnologías emergentes.

_GAMING LAND: con lo último en el desarrollo de videojuegos y de las múltiples disciplinas que convergen para la creación e innovación en el entretenimiento digital e interactivo.

_SCIENCE LAND: donde se debatirán los misterios del cosmos a través de la física teórica y se desvelarán los enigmas de los números con la matemática aplicada.

La primera cita en España de Talent Land® cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, y de aliados como el Málaga Tech Park , Polo de Contenidos Digitales, Freep!k, Esesa, IMIF-DONES, Málaga Tech, Parque de las Ciencias Andalucía, Universidad de Málaga, Taalentfy y Diverxia.