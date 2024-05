​El ecólogo y nuevo académico de la RAC José Manuel Moreno avisa: “Si no detenemos el calentamiento global, los incendios serán más peligrosos y virulentos”

El ecólogo y experto en Cambio Climático José Manuel Moreno, ha ingresado en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con un discurso donde ha alertado de la violencia de los incendios: “En el futuro próximo, los incendios se volverán más extremos en muchas partes del mundo de no detener el calentamiento global que venimos causando". Es decir, si no se toman medidas para frenar el calentamiento global las consecuencias, entre otras, serán que se registren incendios más frecuentes, “peligrosos y virulentos”.





En su opinión, el nuevo clima causado por la actividad humana hace que las condiciones de peligro aumenten y lleguen a ser extremas durante buena parte del verano, “como estamos viviendo en España, en los últimos años". En su intervención antes de recibir la medalla como nuevo académico de la RAC, titulada “El fuego en el sistema tierra”, Moreno, que ha sido miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), ha explicado que la sequía junto al incremento de la temperatura hace que aumente la frecuencia y la virulencia de los incendios. La devastación que dejan las llamas impide “que el pinar se regenere, resultando paisajes dominados por matorrales". Al no haber vegetación, “estaremos expuestos a desastres como los que se han vivido recientemente en otras zonas del planeta”, como por ejemplo huracanes y corrimientos de tierras.

Moreno ha dedicado su trayectoria investigadora a los ecosistemas mediterráneos y su relación con el fuego. Igualmente, su trabajo se ha orientado a conocer la relación entre los incendios y el clima y la meteorología, así como el cambio climático. El actualmente catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha terminado su exposición haciendo un llamamiento a las administraciones: “Urge cambiar el paradigma de gestión del fuego”.

El académico Francisco García Novo que ha leído la contestación de la corporación, ha elogiado así la trayectoria de Moreno: “Una voz nueva entra en la Academia, un ecólogo, que nos ayudará a interpretar el cambio climático y asesorar a las administraciones sobre las mejores políticas para conjurar la amenaza".