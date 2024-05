El coste medio de una boda en España sube hasta 23.750€, y las parejas siguen diciendo ¡sí, quiero!

Con la gran temporada de bodas a la vuelta de la esquina, Bodas.net ha lanzado el Informe del Sector Nupcial 2024. Un estudio que hace una radiografía de cómo son las bodas y las parejas que se casan hoy en día, y qué ayuda a configurar el panorama del sector nupcial en España después de las fluctuaciones que causó la pandemia. Para ello, la edad media de la pareja, cómo se conocieron, cómo financiaron la boda, el número medio de invitados o el tipo de ceremonia son algunos de los datos que se detallan en el informe. Sin embargo, uno de los datos llama especialmente la atención: ¿cuánto cuesta de media una boda en España? Bodas.net nos revela este dato y también, junto al profesor de Esade, Carles Torrecilla, ofrece algunos consejos a las parejas que están organizando su boda para ahorrar en el proceso.





Más inversión y más ganas de casarse

Las parejas españolas continúan dando prioridad a las bodas. ¿Qué cifras lo demuestran?

Más bodas: El coste medio de una boda ha subido en el último año un 13%, pasando de los 21.056€ a los 23.750€ (sin contar la luna de miel ni el anillo de compromiso), según el Informe del Sector Nupcial 2024 de Bodas.net. La economía española ha sufrido una inflación considerable estos últimos años (7.5% vs 2022, y 16.5% vs 2021), afectando a la alimentación, servicios… Y las bodas no iban a ser menos, que reciben el efecto de ésta de forma diferida debido al plazo de organización de las bodas (de 11 a 12 de media en España, según el informe de Bodas.net). Pese a esta subida, las parejas se siguen casando. Así lo detallan los últimos datos del INE sobre matrimonios: más de 179.000 matrimonios, cifra récord desde 2010.

Aumentan el presupuesto: El 42% de las parejas se decanta por aumentar el presupuesto inicial, en vez de reducir el número de proveedores/ servicios a contratar (29%) o invitar a menos gente (33%), según el Informe del Sector Nupcial 2024 de Bodas.net.

Aumentan el gasto por invitado: La tendencia de los últimos años de invitar a menos personas, parece que se rompe. La cifra media de invitados se sitúa en los 121, frente a los 117 del último año. Lo que parece no cambiar es la tendencia de invertir más dinero por invitado: 196€ por cada uno de ellos, un 9% más interanual.

El pago de la boda: Pedir un préstamo o un crédito sigue siendo una de las opciones menos utilizadas por las parejas para pagar la boda (8%, la misma cifra que en el último año). Este aumento en el presupuesto no conlleva un aumento en el número de créditos para poder pagar el enlace, lo que muestra que las parejas que se casan son solventes económicamente a la hora de pagar la boda.

7 consejos para ahorrar para la boda

Sin embargo, pese a esta solvencia, sabemos que a veces puede ser difícil encontrar la manera de reunir más de 23.000€ para el gran día. Por eso, Bodas.net, junto al profesor de Esade, Carles Torrecilla, ha creado un listado de 7 consejos para las parejas que están organizando su boda o están a punto de comprometerse y quieren empezar a ahorrar para el gran día.

Marcar un objetivo realista: De media, las parejas españolas tardan entre 11-12 meses en organizar la boda, por lo que ahorrar más de 23.000€ en ese tiempo puede resultar difícil. El profesor Carles Torrecilla aconseja ‘el ahorro debe ser el coste de la boda menos la estimación de regalos en efectivo’. Y es que, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de Esade, Carles Torrecilla, gran parte del enlace se paga con el dinero de los regalos (57%).

Abrid una cuenta bancaria específica: Si el dinero ahorrado se mantiene en la cuenta habitual, la tentación de gastarlo será más fuerte. Por eso, es ideal abrir una cuenta bancaria específica donde ir depositando esos ahorros.

Estableced una cifra fija: Carles Torrecilla aconseja comprometernos con la pareja a una cifra fija periódica que se va a desviar a esa cuenta, por pequeña que sea. En los meses que sea posible (paga extra, menos gastos…), se puede incrementar esa cantidad. Además, será mucho más efectivo si ese desvío de dinero se ordena al banco para que se haga de forma automática.

Revisad los gastos mensuales: El objetivo es crear, desde cero, un presupuesto familiar y así determinar qué cifra queréis/podéis ahorrar cada mes, en función de los gastos fijos mensuales que tengáis. La cifra dependerá de la capacidad de ahorro que tenga la pareja.

¿Lo tenéis todo asegurado?: Es un consejo diferente al resto. No es un consejo a tener en cuenta para ahorrar para la boda, sino para prevenir futuros imprevistos o gastos que os hagan sacar dinero de la cuenta de ahorros específica que habéis abierto. En muchas ocasiones, cuando se quiere ahorrar hay quien cancela seguros o reduce coberturas y eso puede ser una mala estrategia. Lo que sí es buena idea es revisar si se tiene todo aquello asegurado que de repente puede absorber los ahorros ante un siniestro.

Recortad en los gastos grandes: “Está bien revisar pequeños gastos que no nos satisfacen una vez al mes, pero no en cada acto diario”, asegura Carles Torrecilla. Y es que no hay que olvidar que la organización de la boda es una fase muy feliz y no se querrá estropear. Para ello “te recomiendo no recortar en los pequeños gastos, sino en los grandes (vacaciones, piso…)”, comenta Torrecilla.

Comprometeos con el ahorro: Si uno de los dos no comparte el objetivo y el proceso, sufrirá ilusión monetaria y malgastará los ahorros o no contribuirá lo suficiente. Para que no suceda esto, es necesario aplicar estos consejos de manera compartida.

Aparte de estos consejos para ahorrar antes de la boda, otro tip que lanzan desde el directorio de profesionales es, una vez las parejas están organizando la boda, comprobar si los proveedores tienen alguna promoción vigente (ofertas, descuentos, regalos…) al contratar algún servicio. Solo en la web de Bodas.net hay más de 29.000 promociones activas.