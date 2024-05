Origen Solar: transformando el futuro energético con compromiso ambiental

La aerotermia, como complemento a la energía solar fotovoltaica, representa una combinación ideal en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles Origen Solar, una ingeniería especializada en proyectos de energías renovables, marca la diferencia en la lucha contra el cambio climático y promueve un nuevo paradigma energético sostenible. Desde su fundación en febrero de 2020, la compañía se ha comprometido a impulsar el autoconsumo de energía eléctrica, según el Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, favoreciendo un nuevo modelo energético que cuide del planeta y el bienestar de las futuras generaciones.

Energía solar fotovoltaica y aerotermia

La oferta de Origen Solar abarca desde proyectos de energía solar fotovoltaica hasta sistemas de aerotermia, proporcionando soluciones integrales y sostenibles a particulares, comunidades de vecinos, comercios y empresas industriales.

"Nuestro enfoque integral nos permite ofrecer a nuestros clientes una atención personalizada y profesional en todas las etapas del proyecto", señala Daniel Rubio, director ejecutivo de la compañía. "Desde el diseño y la instalación hasta el mantenimiento y el financiamiento, nos aseguramos de que cada cliente pueda aprovechar al máximo los beneficios de las energías renovables".

La aerotermia, como complemento a la energía solar fotovoltaica, representa una combinación ideal en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles. "Aunque no es una tecnología nueva, su reciente desarrollo ha aumentado significativamente su eficiencia, convirtiéndola en una opción cada vez más popular y rentable. Esta eficiencia se traduce en un notable ahorro en la factura energética, lo que la convierte en una elección inteligente y económica para la calefacción y refrigeración de hogares y edificios", afirma Rubio.

Eficiencia energética y ahorro económico

Origen Solar no solo se centra en la implementación de tecnologías renovables, sino que también se compromete a maximizar la eficiencia energética y el ahorro económico para los clientes. Con una doble certificación energética en todas sus instalaciones, la compañía garantiza una reducción significativa en la demanda de energía, lo que se traduce en retornos económicos sustanciales para los clientes.

"Nuestro objetivo es hacer que la transición a las energías renovables sea lo más accesible y beneficiosa posible para todos", afirma Rubio. "Desde deducciones en la Renta hasta bonificaciones en impuestos municipales, ayudamos a nuestros clientes a maximizar su retorno de inversión y a acelerar la amortización de sus proyectos de energía renovable".

Compromiso con la calidad

Origen Solar prioriza la excelencia en la calidad y eficiencia de los equipos ofrecidos. La empresa, con sede en Sant Cugat del Vallès, proporciona equipos de alta calidad y rendimiento y reconoce que la durabilidad y la fiabilidad son esenciales para garantizar la satisfacción del cliente. Además de seleccionar cuidadosamente las mejores marcas del mercado, la compañía se enfoca en la eficiencia operativa de los equipos. Una vez instalados, se lleva a cabo una monitorización constante durante todo el período de garantía, y si el cliente opta por un contrato de mantenimiento, esta monitorización continúa durante toda la vida útil del sistema. "Este enfoque garantiza no solo una producción óptima, sino también una prolongación en las condiciones óptimas de vida útil de la planta solar, brindando tranquilidad y confianza a los clientes" asegura Rubio.

Atención al cliente, un valor fundamental

La compañía se distingue por su dedicación a proporcionar un servicio personalizado y satisfactorio que va más allá de la simple transacción comercial. Origen Solar busca convertirse en el consultor energético de confianza para sus clientes, ofreciendo proximidad, profesionalidad y un servicio claro y sencillo. Desde el primer contacto, la empresa guía a los clientes a través de cada etapa del proceso, explicando de manera comprensible los beneficios de la energía renovable y cómo maximizar el ahorro con un estudio personalizado del consumo energético. Además, ofrece asesoramiento sobre cómo cambiar a una compañía que garantice el suministro de energía verde, contribuyendo así a un futuro más sostenible tanto para los clientes como para el planeta. "La satisfacción del cliente es una prioridad absoluta para Origen Solar, y la empresa está comprometida a brindar apoyo y orientación en cada paso del camino", expresa su director ejecutivo.

Compromiso social y ambiental

Origen Solar reafirma su compromiso con el medio ambiente y la comunidad destinando el 1% de sus beneficios a iniciativas ambientales y sociales que promuevan un futuro más sostenible para todos.

"Nuestro propósito va más allá de la rentabilidad comercial; estamos en una misión para impulsar un cambio positivo en el mundo", concluye Rubio. "A través de nuestro trabajo y nuestra contribución a la sociedad, estamos construyendo un legado de sostenibilidad y responsabilidad ambiental para las generaciones futuras".

Más sobre Origen Solar

