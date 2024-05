Inauguración de la temporada 2024 en O Beach con un feslumbrante fashion show

O Beach ha dado inicio a su temporada 2024 con un espectacular desfile de moda que se llevó a cabo este sábado 27 de abril.

Este evento, organizado por NM, no solo marca el comienzo de una temporada llena de promesas y experiencias, sino que también se convierte en el escenario perfecto para revelar al mundo las propuestas más exclusivas de los diseñadores locales.

La pasarela se iluminó con la apertura de Mina Ibiza, donde Cintia Jakas desplegó su última colección por segundo año consecutivo, marcando tendencias y capturando miradas. No menos impactante fue Cecilia Oviedo con su marca Isla, cuyas creaciones deslumbraron a los presentes, sumergiéndose en la verdadera alma de la moda isleña.

Pero la moda no solo vive de telas y patrones; también se nutre de accesorios que definen y completan cada look. En este sentido, Ñandutí, liderado por Dany Gustavo, presentó una colección de sombreros tan innovadora que esta temporada se convertirá en el complemento indispensable.

La internacionalidad del evento se vio reforzada por Carolina Guna, quien lanzó su nueva línea de trajes de baño, TRIBÜ III, consolidando así su reputación a nivel global. Paralelamente, La Casona Shop, con Carla Ballonga y Montserrat Paretas al frente, introdujo su colección 'Natural Beauty', que encarnaba la simplicidad y el encanto del estilo ibicenco.

La familia de San Antonio, Nekai Ibiza, con Nieves Tur y Aina Torres, debutó en la pasarela con 'Aurora', una colección que promete convertirse en un referente de moda y diseño en la isla. El broche de oro lo puso Mogardo; Mónica Garzón fascinó a todos con su audaz colección 'Manifesto', cerrando el desfile con un toque provocativo y original.

El evento no solo fue una celebración de la moda, sino también un momento clave para reafirmar el compromiso de NM Events in Ibiza con el talento local.

Con un exquisito cóctel y un ambiente sin igual, los asistentes, que incluyeron figuras e instituciones destacadas de Ibiza, vivieron una jornada que destacó la importancia de este encuentro en el calendario de moda de la isla.

Ibiza sigue vibrando y este fashion show es solo el comienzo. Llega una temporada llena de estilo, innovación y mucha magia. La moda en Ibiza no solo es una tendencia; es una declaración de intenciones que continúa conquistando el mundo.