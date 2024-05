Tot-Net avanza como referente ESG en el sector de la limpieza profesional  

Una de las piedras angulares del compromiso de Tot-Net con la sostenibilidad es su enfoque integral en la adopción de prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) Tot-Net, empresa líder en servicios integrales de limpieza para empresas en todo el país, continúa reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Año tras año, la compañía, con instalaciones en Barcelona y Madrid, implementa mejoras significativas en sus procesos, minimizando así su impacto medioambiental y fortaleciendo su enfoque en la responsabilidad social corporativa y la gobernanza empresarial.

Tot-Net y la Agenda 2030

Entre las más de 40 acciones que Tot-Net lleva a cabo como parte de su planificación ESG, destaca la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, durante este primer semestre del año, para apoyar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Esta decisión demuestra el compromiso de alinear nuestras estrategias y operaciones con los principios universales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, así como los ODS de la ONU", afirma Sonia González, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad de Tot-Net. A su vez, durante las próximas semanas formalizará su solicitud para adherirse a la Agenda 2030 de la Generalitat de Catalunya.

Medición de la huella de carbono

Entre las acciones planificadas por Tot-Net, sobresale la medición de la huella de carbono. "Aunque todavía no estamos obligados por ley a realizar este cálculo, hemos decidido llevar a cabo este cálculo en los alcances 1 y 2. Esta iniciativa demuestra el firme compromiso de la empresa con la reducción de su impacto ambiental y nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático", añade González.

Digitalización y reducción de residuos

En los últimos años, la compañía ha adoptado procesos administrativos completamente digitales, reduciendo así su consumo de papel y promoviendo una cultura "paperless". Además, lleva a cabo la segregación de residuos no peligrosos y peligrosos (envases impregnados, restos hidrocarburos, baterías).

La empresa también lleva a cabo una gestión integral de residuos peligrosos en sus centros ubicados en Barcelona y Madrid, así como una gestión adecuada con los clientes, ofreciendo una instrucción específica y divulgación sobre la gestión de residuos a través de su equipo comercial, lo que contribuye a la fidelización de los clientes.

Sensibilización ambiental

Tot-Net ha implementado un módulo de medio ambiente para todo su personal, desde limpiadores hasta personal de oficina, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad en todas las áreas de trabajo.

Producción y comercialización de productos ecológicos

"En nuestros planes tenemos el desarrollo de un proyecto de producción y comercialización de una gama de productos ecológicos, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo así a la reducción de emisiones de CO₂ y a la disminución de la huella de carbono", afirma Sonia González.

La compañía tiene previsto, además, actualizar su procedimiento de compras, incluyendo la homologación de proveedores con un enfoque centrado en la gestión ambiental. Esto implica valorar no solo la calidad y el coste de los productos y servicios, sino también el desempeño ambiental de los proveedores.

Eficiencia energética

La adquisición de maquinaria más eficiente y el proyecto de mantenimiento preventivo donde se forman a los profesionales que utilizan esas máquinas, no solo ha mejorado el rendimiento de la empresa, sino que también ha reducido su consumo de energía.

Compromiso con la comunidad

Tot-Net no solo colabora activamente con entidades que integran a personas en riesgo de exclusión social, sino que también tiene planificado iniciar colaboraciones con empresas que emplean a personas con capacidades diversas. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la firma con la inclusión y la diversidad, contribuyendo así a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Seguridad y salud

Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo celebrado esta semana, Tot-Net destaca su dedicación en dicho ámbito. Su certificación ISO 45001 garantiza un compromiso más allá de la normativa a nivel de seguridad y salud, garantizando que todas las actividades se realicen en condiciones seguras y saludables. Además, la actualización de la evaluación psicosocial, junto con las encuestas de clima laboral anuales y sus planes de acción en curso, demuestran su enfoque integral en el bienestar de los empleados.

"Uno de los aspectos que forma parte de los valores de Tot-Net es garantizar condiciones seguras y saludables en todos nuestros procesos mediante inspecciones regulares, formaciones especializadas y la implementación de medidas para minimizar riesgos laborales. Año tras año seguimos introduciendo mejoras continuas en este aspecto" afirma González, que añade, "valoramos la salud en su totalidad, promoviendo el bienestar físico, mental y social de nuestros trabajadores a través de evaluaciones psicosociales y encuestas de clima laboral. Además, consideramos la reducción de riesgos laborales una prioridad, utilizando productos químicos menos tóxicos, ofreciendo vigilancia de salud y adoptando prácticas ergonómicas en todos nuestros puestos de trabajo".

Asimismo, la empresa cuenta con la certificación ambiental ISO 14001:2015, que garantiza un riguroso sistema de gestión ambiental para minimizar los impactos ambientales y promover la reducción de residuos, emisiones y consumo de recursos.

Medalla de Bronce de EcoVadis

Este año, Tot-Net ha sido galardonada con la Medalla de Bronce en el rating de sostenibilidad de EcoVadis 2024, lo que confirma su compromiso con prácticas empresariales responsables y su contribución a la construcción de un futuro más sostenible.

Tot-Net, con más de sesenta años de experiencia, está entre las principales empresas de limpieza de España. Disponer de unas instalaciones limpias y cuidadas es una exigencia colectiva, es un factor que influye positivamente en las personas y generalmente es una necesidad sanitaria. El servicio que aporta Tot Net contribuye a que esa sea la imagen que transmiten sus clientes. La imagen de sus clientes es la imagen de Tot Net.