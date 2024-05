La podología española celebra sus primeros 25 años con un acto lleno de reconocimientos y demandas

El Consejo General de Podología de España conmemoró su primer cuarto de siglo de historia en un evento que contó con la participación de representantes de numerosas administraciones y de sociedades científicas Los podólogos colegiados españoles están de fiesta. El Consejo General de Podología de España, que engloba a los casi 9.000 profesionales del sector que actualmente trabajan en nuestro país, celebró este pasado fin de semana un evento con motivo de los 25 años de su fundación.

Fue en 1999 cuando se celebró la asamblea de constitución y designación de la primera Junta de Gobierno del Consejo General de Podología de España. Virginia Novel, que se mantendría en el cargo hasta 2012, fue la primera presidenta.

Ahora, un cuarto de siglo después de aquella acta fundacional, el Consejo ha celebrado esta efeméride con un acto en el que se aprovechó para agradecer el trabajo y el compromiso de aquellas personas e instituciones que han contribuido de manera significativa para lograr el desarrollo de la podología en general y del Consejo en particular.

En el evento estuvieron presentes representantes de diversas administraciones públicas, como el Ministerio de Sanidad, la comisión de Sanidad del Senado o las consejerías de Sanidad de comunidades autónomas como Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha; además de miembros de otros Colegios oficiales del ámbito sanitario, como los médicos, los odontólogos o los farmacéuticos y de las más importantes asociaciones empresariales españolas.

Durante el acto de conmemoración, fueron reconocidos los méritos, tanto de la primera presidenta, Virginia Novel, como del expresidente José García Mostazo, así como la labor de otros profesionales sin cuyo trabajo la podología no tendría el prestigio y la confianza del paciente que posee a día de hoy.

Del mismo modo, también fue reseñable la presencia en el evento de miembros de diversas sociedades científicas estrechamente vinculadas al mundo de la podología, como, por ejemplo, la Asociación Española de Cirugía Deportiva, la Asociación de Cirugía de Mínima Incisión o la Sociedad Española de Podología Deportiva.

Los actuales dirigentes del Consejo General de la Podología de España, con la presidenta, Elena Carrascosa y la vicepresidenta Rosario Correa a la cabeza, agradecieron la presencia de todos los invitados y aprovecharon el encuentro para volver a insistir en la principal demanda del sector; esto es, la inclusión definitiva de la podología en la sanidad pública para así conseguir una podología al alcance de toda la ciudadanía.