Amara NZero incorpora a su área de Eficiencia Energética una potente línea de Aerotermia

Amara NZero, multinacional española referente en Transición Energética y perteneciente al fondo de inversión Cinven, anuncia la incorporación a su portfolio de la última tecnología en aerotermia. Con esta iniciativa amplía sus soluciones no solo a sus clientes, sino también a los profesionales del sector de la climatización y la fontanería para acompañarlos en la Transición Energética Expandir su oferta al ámbito de la climatización y ACS (agua caliente sanitaria) es un nuevo paso en el compromiso de Amara NZero con sus clientes como colaborador estratégico en sus proyectos de descarbonización, electrificación y eficiencia energética.

La compañía apuesta así por las bombas de calor como una de las soluciones de climatización más eficientes energéticamente hablando para sustituir a las calderas de combustión tradicional de gas natural, carbón o gasóleo, calderas de condensación, calefacciones eléctricas, termos eléctricos para el suministro de ACS o equipos de climatización convencionales. Una solución que consigue, además de ahorro energético, también ahorro económico.

Según Gonzalo Errejón, CEO del Grupo Amara NZero, "las bombas de calor como tecnología limpia y de gran eficiencia no tienen aún una gran penetración en el mercado español, a diferencia de lo que ocurre en otros muchos países europeos, y no debería ser así. Es una gran oportunidad de negocio para los instaladores y de contribuir a la transición energética".

Errejón también destaca que "por eso, Amara Nzero va a poner mucho énfasis en la formación de sus clientes en la tecnología de las nuevas máquinas de aerotermia de tal forma que no solo puedan instalarlas, sino realizar también su mantenimiento de forma óptima y así beneficiarse de ese negocio recurrente. La compañía ha defendido siempre el papel y el rol del instalador de cara al usuario final. Es el cliente del instalador y es algo clarísimo".

"Creemos que es una gran noticia para los clientes. Es la solución de climatización eficiente idónea no solo para viviendas, sino también para oficinas, aeropuertos, hospitales, comercios, etc.", añade Francisco Muñoz Ramírez, director de Eficiencia Energética de Amara NZero.

Amara NZero ha llegado a acuerdos con los principales fabricantes del sector, tales como Mitsubishi Electric, LG, Hisense o Grupo Vaillant-Saunier Duval, para ofrecer productos punteros en el ámbito de la aerotermia.

La compañía aporta además a sus clientes soporte técnico de preventa y postventa, acompañándolos desde el diseño del proyecto hasta la puesta en marcha del mismo. También posibilita soluciones de financiación, ofreciendo al instalador y a su cliente la posibilidad de llevar a cabo la instalación de forma fácil y sin necesidad de inversión inicial, así como la tramitación de ayudas y subvenciones.

Por su parte, Pablo Pérez-Bedmar, director de Desarrollo de Negocio del Grupo señala: "Nuestro compromiso de ofrecer mucho más que productos y servicios es un compromiso real. Por eso, Amara NZero ha reforzado y especializado en aerotermia al área de soporte técnico de preventa y postventa, de modo que el cliente se sienta siempre acompañado".

Sobre Amara NZero

Amara NZero es una compañía con gran experiencia integral en energía sostenible, fuertemente comprometida con la transición energética. Centra su actividad sobre tres ejes principales: descarbonización, electrificación y eficiencia energética/digitalización. Ofrece a sus clientes una solución completa para sus proyectos, acompañándolos durante todo el proceso y aportando valor añadido en cada eslabón de la cadena de suministro. Cuenta con casi 2.000 empleados y tiene presencia en 17 países: España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Brasil, México, Colombia, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y China, lo que le permite dar respuesta a los proyectos nacionales e internacionales de sus clientes. Amara NZero se posiciona como socio clave en la transición energética.