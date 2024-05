Eurovisión 2024: el escenario se ilumina en Malmö para recibir a los participantes de la 68ª edición del festival

La ciudad sueca de Malmö está lista para recibir la 68ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, que culminará este sábado 11 de mayo de 2024 en el Malmö Arena. Este martes 7 y el jueves 9 de mayo se realizan las semifinales, en las que los artistas competirán para obtener un lugar en la final.

La representación española con Nebulossa



Este año, España compite con el dúo de electro pop Nebulossa y su canción "Zorra". El dúo, compuesto por Adrián y Marta, ha sido seleccionado a través del Benidorm Fest 2024, un proceso de selección nacional que ha ganado popularidad. Polémicas al margen, la combinación de sonidos electrónicos y letras pegajosas ha generado entusiasmo entre muchos seguidores de Eurovisión, que esperan un resultado destacable en el escenario europeo. El dúo buscará superar el éxito de Chanel, quien logró un tercer puesto histórico para España en 2022.

Ausencias notables y cambios en la estructura

Rumanía, una de las naciones que ha estado presente regularmente en el festival, no participará este año. La emisora TVR mencionó restricciones financieras como motivo de su retiro temporal, buscando mejorar su enfoque para futuras ediciones.

En una modificación interesante para este año, los cinco países del 'Big Five' (España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) tendrán que actuar durante las semifinales, aunque con pase asegurado a la final. Esta decisión busca mejorar la paridad y la calidad de las semifinales, ofreciendo a todos los artistas la oportunidad de destacar.

Recordemos que el ‘Big Five’ lo componen los cinco países que en mayor medida contribuyen económicamente en el festival.

Suecia: país anfitrión y un competidor fuerte

Suecia, el país anfitrión, es un participante exitoso que buscará defender su título después de la victoria de Loreen en 2023. Con siete victorias en su historial, Suecia es el país con más trofeos junto a Irlanda. Además, Malmö ya ha sido sede de Eurovisión en 1992 y 2013, lo que le otorga una experiencia significativa en la organización del evento.

Curiosidades y aspectos históricos

La presencia de Australia, un país no europeo, siempre genera preguntas entre los seguidores. Su debut fue en 2015 como un reconocimiento especial por el 60º aniversario del festival, y la respuesta positiva ha permitido que continúe participando.

El festival también ha cambiado su método de votación. De un sistema controlado exclusivamente por un jurado nacional en sus inicios, se ha pasado a un modelo mixto que combina los votos del jurado y el televoto. Este cambio ha hecho que la votación sea más emocionante y participativa.

Un festival con muchos seguidores



La 68ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö presenta un escenario internacional donde la música y la diversidad se celebran con entusiasmo. Con Nebulossa representando a España, y un evento lleno de artistas de gran talento de 37 países, Eurovisión 2024 seguirá rompiendo fronteras y uniendo a millones de personas bajo la estela de la música.