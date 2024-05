Nueva colección de sandalias de mujer en piel en Audley Shoes

Las sandalias se encuentran entre los calzados más antiguos del mundo y uno de los más utilizados por las mujeres hoy día debido a la practicidad, comodidad y elegancia que ofrecen. Este calzado, a diferencia de los zapatos cerrados, no necesita el uso de calcetines, son el agradable a la vista, combina con muchas prendas y es realmente versátil. Por supuesto, las mujeres siempre deben elegir una sandalia de alta calidad y buen material para evitar daños en sus pies. Para ello, una gran opción es Audley Shoes, empresa especializada en la venta de sandalias de mujer en piel.

Tipos de tacón en sandalias de mujer en piel En general, existen 3 tipos de tacón para las sandalias de mujer en piel: tacones planos, bajos y medios. Las sandalias planas son las más confortables para caminar trayectos largos y realizar actividades del día a día sin ningún tipo de contratiempo. Estas también evitan la generación de varices y otros problemas producidos por el exceso de presión en el talón.

Por otra parte, los tacones bajos permiten a las mujeres verse un poco más altas, mantener la elegancia y no sacrificar demasiado la comodidad durante una caminata. Por ello, las sandalias con este tipo de tacones son muy usadas en reuniones con amigos, jornadas laborales en oficinas e incluso fiestas. Los zapatos con tacones medios no son tan molestos como los altos y añaden más elegancia y postura en comparación con los bajos. Aunque pueden complicar un poco más la caminata resultan ideales para eventos importantes y celebraciones que requieren de una excelente presentación.

Sandalias de tacón confortables por Audley Shoes Audley Shoes es una tienda conocida en España por ofrecer zapatos, sandalias, botas y botines de alta calidad con base en una filosofía que busca dar a la mujer actual naturalidad y originalidad. Al mismo tiempo, esta tienda agrega elegancia y exclusividad en cada uno de sus diseños, así como personalidad e independencia para que sus clientas puedan escoger según sus preferencias.

En su catálogo de sandalias de mujer en piel, están presentes todos estos elementos en cada artículo. Sumado a ello, dichos artículos poseen un sistema de acolchado que aporta un confort extra sin dejar de lado el estilo y la elegancia. Esta confortabilidad está presente en todos los tipos de calzados, es decir, los planos, bajos y medios.

De esta manera, las mujeres pueden encontrar en Audley sandalias de mujer en piel para cada ocasión y/o outfit. También es fundamental destacar que la empresa ofrece estos productos en diferentes tamaños, precios, estilos, colores y modelos.

Audley Shoes ofrece sandalias de mujer en piel con tacón bajo, medio y alto Hazel, Hera, Helga, Hamisi, Hallie, Heike, Feriel, Faline, Hilaria y otros modelos reconocidos del mercado.