La libertad se defiende con palabras sin rencor

Nosotros, hombres sencillos, de difícil discurso, sólo tenemos claro varios términos muy simples: TIMO, ENGAÑO, MENTIRA, REALIDAD y VERDAD.



Académicamente hay conceptos que se definen de tal forma que parecen lo que no son o son lo que no parecen... SÓLO UNA BUENA EDUCACIÓN ACLARA CADA SIGNIFICADO.

Podemos vivir enfrentados con el vecino, frotándonos las manos por sus desgracias, riéndonos de sus ideas, despreciando su presencia, enviándole mensajes que han copiado de dirigentes de barrio... SÍ, podemos, pero nos olvidamos que la HISTORIA es un PÉNDULO, que podemos observar con ilusión o zancadillear, porque alguien nos lo dice... NO PORQUE LO PENSEMOS INDIVIDUALMENTE.

¿Qué es no RESPETAR la Constitución?

¿Es normal que MINISTROS, JUECES de profesión, apoyen ciertas interpretaciones de la normativa judicial, que ellos mismos estudiaron y juraron?

¿Es normal MENTIR DESCARADAMENTE y querer que los demás lo entiendan como CAMBIO DE OPINIÓN?

¿Es normal convertir la economía española en una PISTA DE PATINAJE con CAIDA LIBRE y que criticarlo sea ir CONTRA LA CONSTITUCIÓN?

¿Es normal llamar EXTRA... a los que defienden las leyes, las fronteras y condenan los extremismos ideológicos feministas o transformistas?

¿Es normal negar el diálogo, dividir interesadamente los poderes del Estado, utilizar la economía personal como arma con precio “justo”?

¿Es normal que las personas, miembros de las familias del Presidente, de los Ministros, etc. tengan actividades “provechosas” gracias a su situación?

¿Es normal FALSIFICAR escritos, JURAR LA CONSTITUCIÓN en vano?

¿Es normal señalar al OPOSITOR con el dedo condenatorio del CÉSAR?

¿Es normal olvidar que TODOS NACIMOS POR EL MISMO SITIO Y MORIREMOS DE LA MISMA MANERA?

El tiempo dará la razón a quien la merezca..., entre tanto caerán muchas personas justas y preparadas..., pero así, por suerte o por desgracia, se ESCRIBE LA HISTORIA.

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”...

“LA MENTIRA SÓLO VOMITARÁ ODIO y NO DEJARÁ HERENCIA”