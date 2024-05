​La investigadora del Real Jardín Botánico-CSIC Isabel Sanmartín, nueva académica de la Academia 'Europaea'

La actual vicedirectora de Investigación y Colecciones del RJB-CSIC es la primera española en integrar la sección Ecología y Evolución de la Academia. Medio centenar de investigadoras españolas forman parte de esta institución que se fundó en 1988 y que en la actualidad cuenta con unos 5.500 integrantes de diferentes disciplinas académicas.



Isabel Sanmartín, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico (RJB), acaba de ser nombrada nueva académica de la Academia Europaea en su sección de Ecología y Evolución, la primera mujer española en formar parte de esta área, tal y como le ha comunicado la presidenta de esta institución, la química finesa Marja Makarow.

“Es un honor formar parte de la Academia Europaea y que en la misma se visibilice el trabajo investigador que se realiza en el Real Jardín Botánico y en el CSIC. A nivel personal, para mí es interesante formar parte de esta institución con otros científicos de mi disciplina y otras áreas de estudio; la Academia y sus reuniones funcionan como un laboratorio de ideas que luego se trasladan a través de sus representantes a comités y órganos de decisión a nivel europeo”, señala Isabel Sanmartín.

La Academia Europaea fue fundada en 1988, por iniciativa de la Royal Society del Reino Unido y otras academias nacionales de Europa. Es una organización sin ánimo de lucro registrada tanto en el Reino Unido como en Alemania. La Academia Europaea es la única Academia con miembros individuales de los estados del Consejo de Europa y de otras naciones de todo el mundo. Sus miembros, unos 5.500 actualmente, son científicos y académicos eminentes que cubren toda la gama de disciplinas académicas.

La Academia organiza reuniones y talleres, publica la revista internacional 'European Review', está asociada a Biology Direct y proporciona asesoramiento científico a la Comisión Europea a través de SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).

Más sobre Isabel Sanmartín

Isabel Sanmartín Bastida es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora científica del CSIC en el Real Jardín Botánico, y actualmente vicedirectora de Investigación y Colecciones. Asimismo, es la directora de la revista Systematic Biology, tercera mujer que ocupa este cargo en la historia de esta publicación científica que nació en 1952 y que ocupa el primer ranking del campo de la Biología Evolutiva, y primera europea en desempeñarlo.

Su investigación se centra en el desarrollo y aplicación de herramientas analíticas para desentrañar los mecanismos evolutivos que han generado los patrones de biodiversidad. Sus proyectos combinan datos genéticos, genómicos, paleoclimáticos, geográficos y de registro fósil con modelos matemáticos para reconstruir la evolución de linajes en tiempo profundo (millones de años) y pasado reciente (filogeografía). Ha sido responsable, con Fredrik Ronquist, de la Universidad de Suecia, del desarrollo de modelos estadísticos, especialmente de inferencia bayesiana, en biogeografía.

Ha publicado más de 100 artículos en revistas del Science Citation Index, incluyendo revistas multidisciplinares o del primer cuartil en Biología Evolutiva y Ecología; con más de 12.000 citas. Algunos de ellos se han incluido en la lista “Essential Science Indicators” del Web of Science. Entre sus labores editoriales destaca haber sido también editora asociada de las revistas Journal of Biogeography y Evolution.

Ha sido miembro del consejo director de la Sociedad internacional de Systematic Biologists (SSB). Como experta en biogeografía analítica, ha dado conferencias en numerosos congresos internacionales e impartido talleres y cursos en varias universidades europeas y americanas. Actualmente, es profesora de dos Master universitarios: “Biodiversidad y Conservación de Áreas Tropicales” (UIMP-CSIC) y “Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología”, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Entre 2017 y 2022, actuó como evaluadora y gestora científica para la Agencia Española de Investigación (AEI), en el área de Biodiversidad, y el Danish Research Council, dentro del programa internacional IRFD. Ha participado en comités de contratación y tribunales de tesis doctoral en varias universidades europeas, y, recientemente, ha sido nombrada miembro del programa "TULIP-Graduate School”, de la Agencia Nacional de Investigación Francesa (ANR), para promocionar la formación internacional entre sus graduados.