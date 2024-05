Repara tu Deuda cancela 36.000€ en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Tenían una hipoteca elevada a la que iban haciendo frente hasta que el marido se quedó sin trabajo y recurrieron a préstamos y tarjetas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 36.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "tenía una casa con una hipoteca muy alta. La iban pagando sin problemas. No obstante, su marido se quedó sin trabajo y tuvieron que empezar a recurrir a préstamos y tarjetas de crédito. La deuda fue creciendo y finalmente tuvieron que entregar su casa. Ahora, pueden empezar una nueva vida tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad".

Según señalan desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países de la Unión Europea más tardíos en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un mecanismo pensado para que las personas puedan cancelar las deudas inasumibles y, de este modo, se reactiven en la economía".

Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez son más personas las que solicitan acogerse. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a numerosas personas que se encontraban en una situación de insolvencia. Representa a más de 23.000 particulares y autónomos que les han confiado su caso para quedar exonerados de todas sus deudas.

Esta legislación permite un nuevo inicio tanto a particulares como a autónomos si cumplen una serie de requisitos. En general, es suficiente con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite reducir aún más los costes del procedimiento, mantener un canal de comunicación con el despacho y el contacto a través del sistema de videollamadas.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.