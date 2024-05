Fernando Gragera se incorpora a Aon para liderar el área de seguros de contingencias y litigios en Iberia

Aon refuerza su equipo de M&A and Transaction Solutions y es pionera en contar con un equipo local especializado en la gestión de estos riesgos Aon plc (NYSE: AON), firma líder en servicios profesionales a nivel global, ha anunciado el nombramiento de Fernando Gragera como Director de Litigation and Contingent Risks para España y Portugal. Fernando se integrará en el equipo de M&A and Transaction Solutions (AMATS) de Iberia, liderado por Lucas López Vázquez, y a nivel global en el Litigation Risk Group internacional de Aon. Su función será la de desarrollar la práctica de seguros de litigios y ayudar a los clientes de Aon a transferir los riesgos derivados de situaciones litigiosas y contingentes.

Fernando Gragera, abogado español y solicitor de Inglaterra y Gales con más de 13 años de experiencia profesional, procede de PLA Litigation Funding, fondo de inversión en litigios especializado en el mercado ibérico. Previamente, trabajó como abogado en el departamento de litigación y arbitraje de Cuatrecasas y como abogado in-house de Meliá Hotels International, donde fue responsable de los litigios y arbitrajes del grupo.

Este nombramiento responde al creciente interés por parte de fondos de inversión, empresas y despachos de abogados por cubrir riesgos relacionados con contingencias y litigios, y convierte a Aon en la primera firma de servicios profesionales con un equipo local especializado en soluciones para cubrir este tipo de riesgos en Iberia.

Miguel Blesa, responsable de Transaction Solutions de Aon en Iberia, afirma: "La incorporación de Fernando supone un gran hito para la industria y personifica una apuesta en la que llevamos años trabajando. De esta forma reforzamos nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestros clientes y ayudarles a tomar las mejores decisiones de cara a proteger y hacer crecer su negocio".

