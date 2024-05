TurismoRural.com celebra 27 años impulsando el turismo rural online

Con una trayectoria de casi tres décadas, TurismoRural.com ha sido un facilitador clave en el alquiler vacacional y el turismo rural a nivel global, ofreciendo accesibilidad y visibilidad a una amplia gama de destinos rurales en España y otros países. Desde su fundación, la plataforma ha revolucionado la manera en que viajeros y propietarios de casas rurales interactúan entre sí TurismoRural.com no solo cubre ampliamente el territorio español, incluidas regiones como las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, sino que también ofrece opciones en países como Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador e Italia, entre otros. Esta expansión internacional refleja el crecimiento y la adaptabilidad de la plataforma a las tendencias turísticas, pionera en ofrecer este modelo de negocio antes del boom del alquiler vacacional actual.

La plataforma se distingue por su interfaz de usuario sencilla y amigable, que facilita la navegación y la búsqueda de alojamientos. Los usuarios pueden seleccionar su destino con facilidad mediante herramientas como mapas interactivos y enlaces directos, asegurando una experiencia de usuario óptima.

TurismoRural.com no solo conecta a viajeros con destinos, sino que también contribuye significativamente al desarrollo turístico local. La plataforma proporciona información detallada sobre lugares de interés en pequeños pueblos, incluyendo monumentos y espacios turísticos esenciales, lo que ayuda a promover la cultura y el patrimonio locales. En las secciones de municipios, los usuarios también pueden encontrar las casas rurales de la zona, pudiendo elegir entre las relacionadas.

El proceso para que los propietarios de casas rurales se unan a la plataforma es directo y eficiente. A través de un formulario de alta, los propietarios pueden empezar a ofrecer sus propiedades rápidamente, aumentando así la visibilidad de sus alojamientos sin complicaciones adicionales.

En la plataforma de TurismoRural.com también se ofrece espacios publicitarios estratégicamente ubicados dentro de su sitio web por su alta visibilidad. Estas oportunidades permiten a empresas, entidades y particulares destacar sus proyectos y campañas, lo que concluye con una mayor visibilidad dentro de un mercado específicamente interesado en el turismo rural.

Tras 27 años de operaciones exitosas, TurismoRural.com sigue teniendo una situación privilegiada dentro del mercado del turismo rural online, demostrando un compromiso con la mejora de la experiencia turística y el apoyo al desarrollo local. Su modelo de negocio no solo facilita el turismo rural accesible y diversificado, sino que también impulsa el crecimiento económico en áreas menos urbanizadas. La plataforma permanece a la vanguardia de la tecnología y la innovación en turismo, garantizando que tanto viajeros como propietarios de alojamientos rurales tengan a su disposición una herramienta y recursos profesionales a su alcance.

Desde su creación en 1997, TurismoRural.com se ha convertido en la web de Turismo Rural y casas rurales más veterana de Internet. Si bien no fue la primera, ni la segunda, sino la tercera, tras la desaparición de TopRural fagocitada y desintegrada por las multinacionales, logró el título de web de reservas de casas rurales más antigua de la historia de Internet. De hecho, el dominio turismorural.com fue reservado un año antes de la creación de Google. Actualmente, continúa siendo un valor empresario español de alcance internacional, cuando ya se habla de la absorción de otra web española como Clubrural por otra multinacional de reservas online.