​La Tortuga Búlgara publica la edición definitiva de «La Bella Revolución», de Ángel Padilla

“Yo nací entre los hombres, y entre las mujeres. Entre los humanos. Pero no me sentía como ellos. Sabía que existía algo superior a todo lo que veía. Un día hallé esta historia, la historia más ocultada, deformada, falseada y burlada -y a la vez la más colosalmente hermosa y violenta- que ha existido en esta tierra. La historia de los animales sometidos y esclavizados por los humanos en las sociedades modernas y antiguas. Entonces supe quién era entre todos ellos, qué tenía que decir, y qué hacer. Y comencé por detallar los holocaustos.



Tú no has querido saber de esto, tú nunca has querido saber de esto. Ahora tendrás que oírlo.” Así se expresa el autor de la obra La Bella Revolución, Ángel Padilla, sobre sí mismo en la solapa del libro, publicado en su edición definitiva por La Tortuga Búlgara. Libro que a partir del 30 de abril comenzará a distribuirse por librerías, por la distribuidora “La Sombra de Caín”.

LA TORTUGA BÚLGARA

La editorial que acoge y defiende una obra tan polémica e innovadora como “La Bella Revolución” no es, ni mucho menos, aunque lleve en activo (como aparece en su web) 'desde el 2015 promocionando la literatura búlgara', una recién llegada. Quienes abanderan y conducen este proyecto editorial fresco, cercano y serio, son jóvenes emprendedores con mucho conocimiento sobre el terreno, con ideas nuevas, nuevas propuestas y un atrevimiento que recuerda a las editoriales de los inicios, las que publicaban los libros no por cuantos ejemplares fueran a vender, sino por la riqueza que obtendría la colectividad con ellos. Así -volvemos a su web, donde- de sí mismos dicen:

“La Tortuga Búlgara nace ante la necesidad de dar voz en español a literaturas y lenguas de escasa difusión. Aunque tenemos especial apego a la literatura búlgara contemporánea, damos también cabida a otras lenguas eslavas y del este de Europa, así como a autores hispanohablantes. Nuestras ediciones de poesía son bilingües para ser fieles al autor y a su timbre original, así como para enriquecer la lectura del lector bilingüe.

Para adquirir nuestros libros tienes que enviarnos tus datos (nombre y apellidos, teléfono y dirección completa) por email a latortugabulgaraediciones@gmail.com indicando los títulos que quieres adquirir. También puedes pedirlos en la web de nuestra distribuidora [La Sombra de Caín], así como pedirlos en tu librería de confianza.”

Diseña y maqueta los libros de La Tortuga Búlgara María Vera Avellaneda, quien ha estudiado Bellas Artes en la Universidad de Granada y Reportaje periodístico Transmedia en la Universidad Carlos III de Madrid. Su editor, Marco Vidal, es graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas con Mención en Lenguas Eslavas por la Universidad de Granada. Le interesan las lenguas eslavas, la literatura, y en especial la poesía búlgara contemporánea. Actualmente cursa estudios de doctorado en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid e investiga sobre la obra del poeta búlgaro Aleksandar Vutimski. Entre 2016 y 2019, Marco Vidal vivió y trabajó en Sofía (Bulgaria). En 2020, fruto del confinamiento, tradujo tres poemarios y comenzó así su experiencia editorial. Desde entonces, ha traducido siete libros (poemarios y antologías poéticas) de autores búlgaros contemporáneos.

Además de editar y traducir poesía, escribe en búlgaro, lo que le ha llevado a publicar dos poemarios en Bulgaria. Además de Bulgaria, ha vivido y trabajado en Uzbekistán y Letonia, aunque actualmente reside en Madrid. Además de Marco y María, el equipo de La Tortuga Búlgara se ve nutrido, para su Márketing, RRSS, por Islyam Kabirov; María Isabel González Gálvez, editora y correctora; Katya Guérova, correctora, traductora; y por El Bah!guardista, corrector.

SINOPSIS DE “LA BELLA REVOLUCIÓN (edición definitiva)”

La sinopsis del libro, realizada por Matías Escalera Cordero, explica:

“Si los caballos entrasen realmente en las bibliotecas en busca de un libro «que diga la verdad» sobre ellos y sobre el resto de los habitantes no humanos del planeta, tal y como el autor postula en el bello frontispicio de este poemario, seguramente elegirían este o uno muy parecido a La bella revolución, de Ángel Padilla, uno de los poetas más intensos, sinceros y batalladores de la causa animal, que hay en la poesía actual. Si hubiese que calificar de modo breve y sucinto la poesía contenida en La bella revolución, habría que destacar cómo cada uno de los poemas contenidos en este libro es «un abrazo al mundo», un abrazo a lo libremente salvaje y originario. Este poemario es, así, una llamada a la revolución interior y un aviso al animal humano, al tiempo que un canto a todo lo vivo; un canto y un aviso que rechazan, sin embargo, contra todo pronóstico, contra toda tentación de derrota y contra toda oscuridad, la tristeza. La tristeza no forma parte del camino de vuelta al paraíso…”

RECONOCIMIENTOS DE LA CRÍTICA SOBRE 'LA BELLA REVOLUCIÓN'

Por su parte, desde el animalismo, la presidenta de Free Fox, comenta sobre La Bella Revolución que: "Hace tiempo que sabíamos que el escritor y activista por la liberación animal Ángel Padilla, estaba trabajando en este libro. Íbamos a llamarlo poemario pero no queremos que nadie piense que va a encontrarse con unos poemas de versos rimados, prisioneros de la métrica y de la estructura.

En este libro todo es libre: las frases, la métrica, las ideas, la forma, el fondo, el aire que se respira al leerlo, pero, misteriosamente, todo parece estar relacionado entre sí como lo están todos los elementos que forman el universo.

No se recomienda su lectura a todas aquellas personas no interesadas en escuchar lo que la tierra y todos los habitantes que viven en ella tienen que decirnos a los humanos.

Para el resto, imprescindible."

Asimismo, el filólogo y estudioso de las literaturas contemporáneas en España Alberto García-Teresa, aclara que:

“La potente poesía de Ángel Padilla (Valencia, 1970) ha discurrido, a lo largo de varias décadas, con una llamativa singularidad. Con un lenguaje violentado y descoyuntado en principio y una dicción más limpia posteriormente, con una excepcional capacidad de evocación, su obra se centra en el animalismo: poemas de denuncia y, sobre todo, de amor desde el antiespecismo. Ahora, esa voluntad de comunión y hermanamiento con otros seres sintientes avanza hasta una perspectiva insurreccional que no nace de lo concreto, sino de una óptica genérica de la opresión. Late, entonces, un impulso épico en sus textos. Sin llegar a desbordarse, se apoyan en los paralelismos (que le llevan al ámbito del himno o casi el salmo) sin perder su característico pie sinestésico basado en la transmutación en otros seres vivos. El horizonte hacia el cual caminan estos versos es el fin de toda opresión; el fin del utilitarismo, el fin de la explotación del ser humano a otros humanos, al resto de animales, a toda la naturaleza. Ira y amor se alternan porque la rabia se trenza con el respeto en una apuesta por una transformación ética radical. Para ello, incide en la necesidad de adquirir conciencia de las consecuencias de nuestros actos, de la tradición que los sostienen y de la herencia cultural en la que se encuentran insertados. Desde ahí, con un ímpetu torrencial, la sublevación colectiva de todo lo vivo hará caer el paradigma de la dominación en todos los ámbitos. A su vez, se debe incidir en la fuerza de la inminencia a la cual nos llevan estos poemas. No nos hablan del momento de la irrupción revolucionaria, sino de instantes antes, repletos de intensidad y convencimiento, con ya actos de liberación produciéndose. Esa contención incrementa la intensidad del conjunto, y nos deja con la esperanza aleteando en la garganta, justo antes de hacerse presente.”

La letrada y activista antiespecista Iratxe Arruti resumió la obra de esta forma:

“La urgencia de a quien no le quedan horas de vida y requiere auxilio inmediato impulsa y alienta La Bella Revolución, los Himnos, sus cánticos de batalla y los gritos silenciados marchan en ejércitos armados con la Verdad: 'todos los animales deben ser libres'.

Es imperiosa la obligación de todo ser humano de cuestionarse su lugar de opresión sobre el resto de los seres cuyas vidas se ven destruidas a millares mientras se están leyendo estás líneas. La Bella Revolución representa una ruptura con la poesía anterior y anuncia la demolición de toda la cultura humana como necesidad obligatoria para un mañana posible en esta Tierra y para que deje de correr la sangre de los cautivos.”

Por su parte, poeta y escritora Elena Villamandos, nos dice sobre el texto:

“Sentí, leyendo La Bella Revolución, que fue una revelación y es hace mucho tiempo que no me tropiezo con una poesía que creo cumple realmente una de las grandes misiones de la poesía, que es conexión con algo que se te revela; que no es forzado, no es un idioma... no son unas imágenes forzadas... ni salidas de un ego... propio... que también podrían tener su interés, pero... en este caso es algo puro. Creo que viene de una fuente muy externa, y eso fue lo que me removió. Precisamente hace mucho tiempo que no leo una poesía así. La noche que estuve hasta las 3 de la mañana leyendo La Bella Revolución, tuve muchos sueños. Me removió, la verdad, esa imagen tan potente de los caballos entrando a las bibliotecas, pisando todos los libros en busca de uno que dijera la verdad. Es de una pureza, y una belleza tremendas. Soñé con mi hija, conmigo, soñé con certezas venidas de atrás, casi ancestrales.

Tú tenías razón, Ángel, se pueden buscar las excusas que queramos para no dejar de comernos a seres inocentes.

Tras la lectura de La Bella Revolución decidí dejar de comer animales. Es justo y necesario. He iniciado el proceso de desenganche.”

ESTRUCTURA DE “LA BELLA REVOLUCIÓN (edición definitiva)”

La obra se divide en varios apartados, los principales: NOW, EL LIBRO NEGRO y EL LIBRO AMARILLO DE AGOSTO.

Según 'filtra' el autor del libro: “En Now, podemos encontrar poemas que nos hablan, con distintas voces, tanto de ese mundo soñado de “La Bella Revolución” (donde todos los animales reos son abiertos a la luz, desde su pozo inmundo de esclavitud y herida añeja), como del presente en fuga (en fuga hacia ese lugar de posicionamientos y acciones, donde se escuchan “cánticos de batalla y los gritos silenciados marchan en ejércitos armados con la Verdad”); podemos escuchar la voz de los animales reos en el “Decir de los silenciados”, y lo mismo en el apartado de anuncios y hechos “A los que habéis sentido mi toque de hierba”, y en los de canciones-Hechos “Oracciones”, “Cantos para Iratxe” y “Algunas de las canciones que escuchamos”.

En “El Libro Negro” nos encontramos con verdades profundas (o contra-mentiras), allí hablan tanto vivos como muertos. Es como un limbo, no muy diferente al que habita quien no quiere saber la verdad (o sea casi todo aquel que, hoy, se sienta humano, en lugar de animal, y ciudadano, en lugar de individuo, y libre), así, El Libro Negro muestra nuestro mundo sin ropajes que lo disfracen. Y contiene apartados tan dolorosos y desmanteladores de la mentira particular y mundial como la “Canción del Sol”, con sentencias para la liberación de todos los animales, que por su sencillez expositiva podría entender un niño (deliberadamente fueron traídos del aire puro aquí), ilustrada esta sección con poderosos dibujos de la ilustradora Ipek Birzed López de la Cuadra; contiene, además, El Libro Negro, apartados tenebrosos como “El dolor”, con poemas (con sabor triste y enorme a esclavitud animal) como “Herradura” o “No sabe leer”, así como la declaración de intenciones, para no dejar ni un cabo suelto, del texto “La literatura mundial ha sido una profunda estafa para los animales no humanos”.

Finalmente, “El libro amarillo de agosto” contiene poemas aun más alucinados que los vistos anteriormente, allí el poemario se desboca, libre incluso él, en una marea de voces y de visiones que clarifican dónde estamos, ahora, qué situación ocupa el humano en todo este terror y dónde están las puertas “al campo”, o al menos hacia nuestra posible redención, si la hubiera. Con apartados hímnicos y agitadores como “Te contenarás”, donde se habla con detenimiento de “una mujer que dedicó su vida a la lucha por los animales” (esa mujer puede ser todo el animalismo -en movimiento todavía de ponerse en pie-, y todos sus componentes: el animalismo, en su mayoría, está constituido de mujeres) o “Who loves you?”, que cierra el cantoral del libro con un final que no lo es, que es portón, o cielo, más abierto aún que el portón o cielo abierto que comienza la obra.

(fragmento:)

La Bella Revolución, yo vengo de una madre humana para contarla Antes fui hojas amarillas y fui todas las voces de todos los poetas

El río está contento, ayer yo paseaba por cierto camposanto También lo vi contento Yo soy el ave que enjaulaste

Para finalizar, el libro contiene un EPÍLOGO donde se detalla qué poemas de “La Bella Revolución” han sido convertidos a canción y por qué músico o banda, musicados, danzados, llevados a activismos diversos. Artistas como Electric Xandra, Toni Cotolí, John Conde, Silvia Gers, Rocío Ro o bandas como Sylvania, SynlakrosS, Azrael, Abismo o Beelzebuth, han elevado textos de la obra a distintos niveles del arte de un libro Sun el que se puede leer “Este libro lo está escribiendo un Nosotros / o quizá por Nadie, / no tengo referencia de quien dicta estas letras /// (sólo sé que hay un amor / que no me deja dormir.”

Datos técnicos del libro:

Autor: Ángel Padilla Diseño María Vera Avellaneda Colección horizontes poesía Número de páginas 368 Tamaño 14,8 x 21 cms ISBN 978-84-127697-6-0