DC y Zebra Comics anuncian su colaboración en ‘Joker: The World Anthology’

La antología incluirá una historia original con una versión inédita del Príncipe Payaso del Crimen, creada por narradores africanos Zebra Comics PLC (https://Zebra-Comics.com), líder en la publicación de cómics africanos, anuncia una colaboración con DC, parte de Warner Bros. Discovery y uno de los mayores editores de cómics y novelas gráficas del mundo, para co-crear y desarrollar una historia para la próxima antología de tapa dura de DC ‘Joker: The World’.

‘Joker: The World’ es una antología que reúne a un consorcio internacional de creadores y editores para explorar diversas interpretaciones del icónico supervillano de DC.

Entre los estimados colaboradores de esta antología, Zebra Comics PLC ha reclutado al equipo del escritor Dr. Ejob Gaius y el artista Bertrand Mbozo'o Zeh para crear una historia única titulada ‘Black Therapy’. Con el rico telón de fondo de Camerún, en el corazón de África Central, ‘Black Therapy’ marca un momento histórico en el mundo del comic. Por primera vez, el Joker será reimaginado en una historia original, adaptada a un público local, desarrollada por un equipo creativo totalmente africano y situada en el vibrante tapiz del continente africano.

"Esta colaboración con DC representa un monumental salto adelante para la representación africana en la industria mundial del cómic", declaró Ejob Nathanael Ejob, Consejero Delegado de

Zebra Comics PLC. "Estamos inmensamente orgullosos de ser pioneros en este empeño, presentando una versión nueva y original de El Joker a un público mundial, al tiempo que mostramos el talento y la creatividad sin parangón de los narradores africanos".

‘Black Therapy’ promete ofrecer una apasionante narración que explora las siniestras maquinaciones del Joker en el contexto único de Camerún, ofreciendo a los lectores una nueva y estimulante perspectiva del icónico personaje.

‘Joker: The World’ está previsto que salga a la venta en la aplicación y el sitio web de Zebra Comics el 17 de septiembre de 2024, y en las tiendas de cómics, librerías y minoristas de gran consumo participantes de Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Brasil, México, República Checa, Turquía, Japón, Corea, Camerún, Polonia y Argentina.

Se puede realizar el pre-order del comic en la página web Zebra-Comics.com o en https://apo-opa.co/44nsz0k

Se comunicarán más detalles antes de la publicación de la antología el 17 de septiembre.

Esta colaboración entre Zebra Comics PLC y DC anuncia un nuevo capítulo en los anales de la historia del cómic, mostrando el poder de la narrativa para trascender fronteras y encender la imaginación en todo el mundo.

Acerca de DC:

DC, parte de Warner Bros. Discovery, crea personajes icónicos e historias perdurables y es uno de los mayores editores de cómics y novelas gráficas del mundo. El trabajo creativo de DC entretiene a públicos de todas las generaciones en todo el mundo con historias y personajes de DC integrados en las divisiones de cine, televisión, animación, productos de consumo, entretenimiento doméstico, juegos y experiencias temáticas de Warner Bros. Discovery, y en el servicio de suscripción de cómics digitales DC UNIVERSE INFINITE.

Más información en: DC.com.