El auge de la digitalización ha creado un nuevo perfil demandado por las empresas que combine conocimientos, habilidades y competencias tanto en el ámbito de negocio como en el tecnológico. Para analizar esta demanda creciente, The Valley ha organizado una mesa redonda donde distintos expertos han analizado el talento joven que buscan las empresas y las medidas que están tomando los departamentos de RR. HH. para su desarrollo profesional En un contexto donde la tecnología y el mundo empresarial están cada vez más entrelazados y la digitalización avanza en todos los sectores a pasos agigantados, los profesionales que combinen habilidades y conocimientos de ambos ámbitos se han convertido en un activo altamente demandado por las empresas. Además, ante la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) que están revolucionando el ámbito corporativo, las compañías cada vez buscan más perfiles que sean capaces de adaptarse a un entorno laboral en constante cambio.

Con el objetivo de analizar este nuevo perfil multidisciplinar que necesitan las organizaciones, The Valley ha celebrado la mesa de debate "El talento Business-tech: el nuevo perfil híbrido demandado por las empresas". El encuentro ha sido moderado por Juan Luis Moreno, socio y director de innovación de The Valley, y ha contado con la participación de Silvina Uviz D’Agostino, directora de Recursos Humanos en Microsoft; María Eugenia Renaldi, directora académica Iberia en LinkedIn; Mayte Valverde, Talent HR Global Manager en Banco Santander; Javier Córdoba, director del Campus Formación en Santalucía Seguros, y Natalia San Juan, Corporate & Hotel Services HR Partner en Melià Hotels International.

"En nuestra compañía es fundamental buscar perfiles que tengan una gran capacidad de aprendizaje. En este mundo en el que cada vez nos enfrentamos a mayores desafíos y cambios, valoramos el liderazgo adaptativo: esa capacidad de trabajar sobre lo incierto y adaptarse a entornos a los que los profesionales pueden no estar acostumbrados. Además, con la llegada tan fuerte de la IA, sabemos que estamos en un mundo que nos exige tener capacidades, que ni siquiera sabemos que necesitamos", declara Silvina Uviz D’Agostino.

Por su parte, Natalia San Juan añade que "lo que buscan las compañías es talento y las empresas necesitan perfiles híbridos que tengan capacidades diferentes. Para ello, las organizaciones se deben acercar a las universidades y escuelas para decirles lo que necesitan de los alumnos para ir alineados y llegar a un punto en común. Es fundamental abrir la posibilidad de crear formaciones adaptadas a las necesidades de la mano de escuelas para construir perfiles acordes a las compañías."

A este panorama laboral en constante cambio, se suma la dificultad de los equipos de Recursos Humanos de encontrar talento. Según un informe de Randstad, el 75% de las empresas encuestadas declara que hay escasez de perfiles profesionales cualificados, lo que dificulta la selección y contratación. Estas cifras ponen de manifiesto que, para poder destacar en este nuevo entorno laboral, los jóvenes profesionales deben poseer una combinación única de habilidades y conocimientos que les permitan navegar eficazmente tanto en el ámbito empresarial como en el tecnológico, así como adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y tecnologías emergentes. Asimismo, es fundamental que las empresas sean capaces de identificar y desarrollar ese talento para mantener la competitividad y fomentar la innovación.

En este sentido, María Eugenia Renaldi hace referencia a una tendencia cada vez más presente: buscar y potenciar el talento dentro de las compañías. "Lo que se está viendo claramente es que los perfiles que se están buscando no están definidos claramente. Como no sabemos lo que vamos a necesitar en el futuro, las compañías buscan perfiles que, actualmente, no existen. De esta forma, tienen que invertir en el capital dentro de la empresa y formarlos. Y, para ello, necesitan perfiles con capacidad de adaptarse y ganas de aprender". Javier Córdoba se suma a esta opinión y señala que "cuando una persona se incorpora a una compañía, el aprendizaje tiene que ser continuo. Estamos en un mundo tan volátil que lo importante es adaptar a los perfiles que tenemos y acompañar en base a la evolución del sector".

Además, durante la mesa redonda se puso de manifiesto que, las empresas cada vez ponen más el foco en las soft skills o habilidades blandas, ya que son cruciales para el éxito y el bienestar organizacional. Juan Luis Moreno puntualiza que "hay una tendencia en formación para hacer alumnos más polivalentes". Y es que, el gran reto actual al que se enfrentan las compañías es capacitar a los perfiles no solo en conocimientos técnicos o hard skills, sino también trabajar las habilidades blandas. "A mí me gusta llamarlas power skills, porque son poderosas. Es lo que hace que cambie los equipos y las empresas. Según el Foro Económico Mundial, las habilidades más necesitadas actualmente por las empresas son adaptabilidad, pensamiento crítico, resiliencia, comunicación y colaboración. Estas power skill son clave ante el auge de las tecnologías, por lo que tenemos que ser más humanos que nunca y poner a las personas siempre en el centro de cualquier avance tecnológico", comenta Mayte Valverde.

Tech MBA de The Valley

Para dar respuesta a estas necesidades, The Valley ha puesto en marcha el nuevo programa Tech MBA, acreditado por la UAX y con una experiencia internacional en la Universidad Brown en Boston. Un nuevo concepto de MBA que se centra en ofrecer los conocimientos, las herramientas y las competencias que el mercado está requiriendo a cualquier profesional. De esta forma, la propuesta de valor de este programa radica en proporcionar a los alumnos una sólida formación en administración de empresas, mientras se centra específicamente en habilidades y conocimientos relacionados con la tecnología y datos.

Así, los expertos de The Valley,la escuela de referencia en business & tech, destacan las habilidades clave que debe tener este nuevo perfil y que, gracias al nuevo programa que han lanzado, podrá formarse en ellas:

Contar con un mindset de datos.En un entorno empresarial cada vez más orientado a la información, la capacidad de interpretar, analizar y utilizar datos de manera estratégica es crucial para una toma de decisiones precisa y efectiva. Los profesionales con esta mentalidad pueden optimizar procesos operativos al identificar ineficiencias y áreas de mejora a través del análisis de datos. Además, pueden personalizar experiencias de clientes y campañas de marketing basándose en datos empíricos, mejorando así la satisfacción del cliente y aumentando las ventas. Desarrollar una mentalidad tecnológica. Contar con una comprensión profunda y aplicativa de tecnologías actuales y emergentes, y su impacto en el negocio es esencial para fomentar la innovación, mantener la competitividad y mejorar la eficiencia operativa. Aquellos perfiles que cuenten con esta mentalidad están en una posición ideal para identificar y adoptar nuevas tecnologías que pueden revolucionar productos y servicios. Asimismo, pueden mantenerse actualizados con las últimas tendencias tecnológicas para asegurar que la empresa se mantenga competitiva. En este sentido, el nuevo programa Tech MBA de The Valley, prepara a los alumnos para comprender el potencial de las tecnologías y su aplicación al mundo de los negocios. Integrar una estrategia de growth. La habilidad de desarrollar una estrategia de growth implica crear planes para el crecimiento sostenible y escalable de la empresa en un entorno digital. Es fundamental para asegurar que la empresa pueda crecer sin comprometer la calidad o eficiencia y que este crecimiento sea sostenible a largo plazo. Profesionales con esta habilidad son capaces de adaptar y evolucionar sus estrategias de crecimiento para aprovechar nuevas oportunidades. Habilidades para liderar negocios. Un liderazgo efectivo es crucial para motivar a los equipos, mejorar la productividad y eficiencia, y guiar a la empresa a través de cambios y desafíos. Estas habilidades también son vitales para construir y mantener una cultura organizacional positiva y alineada con los valores y objetivos de la empresa. Comunicación clara y persuasiva, gestión del cambio, resolución de conflictos de manera justa y efectiva, y la empatía e inteligencia emocional son algunas de las competencias que han de tener los profesionales actuales. Por ello y para responder a esta necesidad creciente, la nueva formación de The Valley está planteada para potenciar las power skills que, actualmente, son imprescindibles para liderar en la economía digital. Tener experiencia real. La combinación de una sólida base teórica con experiencia práctica y real es esencial para que los profesionales puedan enfrentar los desafíos del mundo laboral con confianza y eficacia. Esta experiencia es crucial para que los profesionales comprendan verdaderamente cómo funcionan los conceptos y estrategias en la práctica, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y efectivas. La experiencia práctica proporciona una visión más profunda y un entendimiento de los matices y desafíos que pueden surgir en la implementación de proyectos y estrategias empresariales. Por ello, el máster Tech MBA incluye también una experiencia formativa internacional en la Universidad Brown en Boston, donde todos los alumnos podrán tener una inmersión completa en el mundo empresarial a través de visitas a las empresas más punteras de la ciudad, asistir a sesiones y masterclasses impartidas por expertos del sector y aprender en uno de los ecosistemas de innovación de Estados Unidos más importantes. Y es que, esta formación busca ofrecer a los alumnos redes de networking dentro de la industria tecnológica, con el objetivo de que tengan las oportunidades necesarias de colaboración y crecimiento profesional.