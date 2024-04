Minimizar las roturas de stock con POS Potential y sus soluciones a la problemática de la rotura

Cuando por alguna alteración en la cadena de suministro una empresa no cuenta con la capacidad de responder a pedidos de clientes, se producen las roturas de stock.

Esto se puede deber a la falta de uno o varios productos y genera pérdidas, ya que las ventas dejan de concretarse.

Ahora bien, para evitar este tipo de problemas, la firma POS Potential provee de soluciones tecnológicas a distintos clientes del mundo del gran consumo y retail. Esta empresa se especializa en herramientas de última generación que permiten identificar las causas de las faltas de stock para actuar en consecuencia.

Minimizar las roturas de stock con POS Potential Este problema atenta contra el éxito en las ventas y afecta tanto a la facturación como a la imagen de una tienda o cadena. Por este motivo, POS Potential cuenta con la capacidad de detectar roturas de stock ofreciendo herramientas que se pueden emplear tanto en la etapa de venta como en la cadena de suministro. Estas soluciones disponen de alarmas push para advertir sobre faltantes de productos y minimizar el impacto de este problema.

Además, con este apoyo, es posible analizar las causas para mejorar la disponibilidad de stock. En particular, las herramientas de POS Potential evalúan la casuística para encontrar patrones de rotura. Esto incluye el relevo de distintas métricas clave. En función de esto, es posible ajustar los pedidos o la frecuencia de la reposición.

Con respecto a la metodología de esta solución, la disponibilidad de datos diarios por tienda sirve para monitorizar las roturas de stock e identificar referencias con ventas anormalmente bajas. De este modo, es posible detectar cuál es el origen del problema y dónde hay que actuar. Al aplicar estas herramientas, se incrementa la facturación y se consigue una mejora en la satisfacción de los clientes.

¿Cuáles pueden ser las causas de las roturas de stock? En particular, las roturas de stock pueden tener distintas causas. A veces, el problema se da en la etapa de fabricación o logística. En cualquier caso, el producto requerido no llega a las plataformas del distribuidor. En otras ocasiones, se detectan diferencias entre las existencias teóricas y físicas. Esto se debe a que no se toman en cuenta productos destruidos o robados.

Además, el problema puede estar en los parámetros que se emplean para realizar los pedidos, generando faltantes entre entregas. También es posible detectar que hay errores en la reposición, ya sea por falta de personal o por inconveniente a la hora de priorizar tareas. Por último, hay tiendas o locales que cuentan con espacio lineal insuficiente, por lo que no pueden colocar todos los productos requeridos para que no se agoten las existencias cuando se incrementa la demanda.

En cualquier caso, con las herramientas de POS Potential es posible suavizar el impacto de las roturas de stock y detectar el origen del problema para dejar de perder ventas.