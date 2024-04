Productos Monti anima a la gente a mantener un estilo de vida saludable con su gama de productos integrales

La firma cordobesa, reconocida por su producción de snacks saludables gracias a sus Certificados de Calidad, destaca por su innovadora utilización de ingredientes naturales y sostenibles. Esta empresa ha establecido un nuevo estándar en el sector de alimentos con sus productos que no solo apuestan por la calidad, sino también por la responsabilidad ambiental Los productos Monti han ofrecido a los consumidores tres variedades de productos, ejemplo de su compromiso con la salud y el medio ambiente: Camperos Integrales, Picos Integrales, y Camperos Centeno y Quinoa. Todos estos productos están elaborados con harina integral de trigo, enriquecidos con aceite de oliva virgen extra, un componente que les otorga un valor nutricional superior comparado con otros snacks disponibles fabricados con aceites de palma o de colza.

La filosofía de Productos Monti gira en torno a la simplicidad y la calidad. En la producción de sus snacks, se utiliza un pequeño número de ingredientes, todos seleccionados cuidadosamente para garantizar la mejor calidad sin necesidad de aditivos superfluos. Esta estrategia no solo asegura productos más sanos, sino que también promueve una alimentación consciente y responsable. El aceite de oliva virgen extra, que compone hasta un 5% de estos productos, es un testimonio de su compromiso con la excelencia y la salud cardiovascular.

Uno de los pilares de Productos Monti es su dedicación a la sostenibilidad. La empresa cuenta con el certificado CAAE de Agricultura Ecológica desde hace años, un reconocimiento otorgado por la comunidad de Andalucía que avala las prácticas de cultivo y producción respetuosas con el medio ambiente. Este certificado es el resultado de un riguroso proceso de evaluación que confirma el uso de prácticas agrícolas que promueven la biodiversidad y la regeneración del ecosistema.

El enfoque de Productos Monti en la integración de la salud y la sostenibilidad en sus procesos productivos no solo ha revitalizado su imagen de marca, sino que también ha establecido un nuevo estándar en la industria de los snacks. Consumidores cada vez más conscientes del impacto de sus elecciones alimentarias en su salud y el planeta, encuentran en Productos Monti una opción que alinea sus valores con sus preferencias gastronómicas.

Con una trayectoria de más de 5 décadas marcada por la innovación y el compromiso con la calidad, Productos Monti se consolida en el mercado de snacks saludables a través de sus prácticas de cultivo propio y su selección meticulosa de ingredientes. La empresa ofrece productos de alta calidad y contribuye a promover un estilo de vida sostenible y saludable.