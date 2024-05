La reina inspiradora, cautiva corazones

Fanny Núñez (venezolana/uruguaya), es una compositora de canciones que nunca necesitaron de grandes contribuciones o ediciones para desplegar el mensaje que quiso transmitir. Sus letras crecieron junto a muchos niños del mundo, especialmente en Uruguay donde logró convertirse en la cara más relevante de la última década de la música para niños. Ángeles Bajitos y sus más de 40 canciones, junto a 3 álbumes discográficos migraron de la fantasía de hacer historias hechas canción, educando a través de las mismas, en viajes fantásticos, libros mágicos, teatro musical, y mascotas referentes de la propuesta, que ésta reconocida autora logró crear y plasmar, siendo querida por chicos y grandes. Fanny y su música han sido referentes del ámbito infantil en centros educativos no sólo en Uruguay sino también fuera de su país.



Comienza la entrevista y Fanny Nuñez nos saluda con una sonrisa. En este proyecto se han involucrado SONDOR sello discográfico Uruguay, Producciones Lazcoz de Argentina como productora integral de artistas, MANAGER PRODUCCIONES y EXPOMÚSICA junto a Nelson Silvera, otro reconocido gran productor y compositor.

Desde Uruguay nos cuenta todos los detalles del nuevo disco que pronto verá la luz, así como también de la gira internacional que proyecta la artista, por Latinoamérica y otros continentes del mundo.

SONDOR es una de las más antiguas productoras musicales del mundo al nivel de Sony. Hoy abraza su proyecto musical, con la colaboración en producción del gran Juan José de Mello, productor y artista Internacional.

Tantas ganas de hablar con Fanny, demasiadas preguntas y apenas media hora, pues su apretada agenda no le permite mucho más.

Ésta producción va a ser muy especial, la cantante ya ha sido invitada a los Latin Grammy que se celebrarán en el Kaseya Center de Miami el próximo 14 de noviembre.

Su disco celebrará sus más de treinta años de éxitos y trayectoria en el mundo de la música, un disco muy personal que cuenta con varios músicos brillantes y que es una conexión pasado-presente y futuro de sus obras. Una verdadera aventura sónica, excitante, multicultural y multi género.

A la pregunta si le importa el éxito ella responde: “ Lo que realmente me importa es que el disco llegue a muchas personas. Me interesa especialmente hacer un álbum lleno de música inspiradora”.

Fanny que aterrizó en la música siendo una niña, con apenas seis años, con una maleta repleta de sueños y con sus primeras composiciones, mantiene intactos esos sueños y esperanzas. Entusiasmada y feliz hablando de su próximo proyecto y su gira Internacional aclara : “Todo es maravilloso y alucinante, mágico. Disfruto de estos momentos luego de tantas batallas de vida ganadas”

Fanny una mujer especialmente espiritual y que tiene la libertad como bandera, y el don de la solidaridad. A través de su música ha ayudado a muchas comunidades vulnerables, y ha logrado sanar el alma de muchas personas. No solamente en el ámbito infantil, sino también con su producción para grandes.

Hablando sobre su estilo y el responsable de su éxito que es su voz dulce y armoniosa con un timbre único y a lo que ella responde con una amplia sonrisa: “ Con mi voz lo que intento, ante todo, es transmitir amor, verdad, respeto, conciencia, y sólo busco ser un canto a la defensa de la vida, de la mujer y de los niños en todas sus formas.”

Ella es una mujer multifacética, resiliente, con diversas vocaciones y estudios y es una gran gestora cultural , una destacada “Embajadora mundial de las Américas” como la titularon recientemente desde la Organización Internacional Reina de las Américas. Fanny representó al Uruguay en el mundo, obteniendo varios triunfos a nivel de su carrera y con proyectos sociales de importancia, y actualmente se está postulando para Miss Universo Uruguay, con el afán de seguir en la lucha por la campaña que lidera por la "Mujer Real", aún con sus 43 años es una figura destacada en el ámbito de la moda y la belleza igualmente, mostrando con orgullo sus cicatrices de guerra, siendo ejemplo para muchas personas, de un gran "YO SÍ PUEDO" como ella lo afirma.

Sus últimos álbumes “Como Podemos” , “Sonrisas y Lágrimas” , además de la música infantil de Ángeles Bajitos se encuentran en todas las plataformas y tiendas virtuales mundiales en destacados puestos junto a Lazcoz Producciones.

Su próximo disco cuenta con el tema “La vida es hoy” , cuya autora es Alejandra Lazcoz y es una de las sorpresas más esperadas de este nuevo álbum.

Su Gira Internacional “LA MÚSICA TIENE NOMBRE DE MUJER” tendrá más de 20 fechas de conciertos en América del Sur, Europa, México y Estados Unidos en la que la destacada artista compartirá sus nuevos trabajos, así como los éxitos de su larga trayectoria, augurando llegar a esos miles de corazones ilusionados con éste nuevo proyecto y éste renacer "como el Ave Fénix" que promete ser un éxito junto a la perseverancia de esa estrella que sigue brillando cada vez más en la firmamento de la música, y tantos ámbitos más, La "Reina inspiradora" como la han bautizado internacionalmente.

Una mujer que se ha destacado no sólo por su música, sino también por su trabajo y su compromiso solidario, social y cultural.

Esta gira de versiones acústicas promete hacer un mano a mano con otros talentos del mundo. “ En éste proyecto voy a tener la posibilidad de dedicar parte de mi tiempo al desarrollo artístico de nuevos talentos en diferentes áreas como el arte y la cultura y no sólo consolidar mi equipo de trabajo, mi segunda familia. Tendré la maravillosa oportunidad de contribuir a la difusión y promoción de otras personas, de otros gestores culturales y la posibilidad de seguir trabajado en mis causas solidarias y benéficas.”

Actualmente dirige la plataforma de un canal digital ROU TV que próximamente se verá en televisión nacional de Uruguay, y también conforma el equipo de Mundo Visión TV y el magazine Internacional junto a la Directora Kenia Cedeño, desde Europa. Fanny es una artista completa, gran profesional, comprometida con las causas sociales desde su trabajo, el cual comparte en plenitud desde lo más profundo de su corazón, haciendo el bien sin mirar a quién!