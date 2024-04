Más del 61% de los consumidores compra productos de marca blanca en su cesta de la compra

En los últimos años, según el INE, el IPC de los precios de alimentación y bebidas que consumimos a diario ha subido de una forma exponencial, contribuyendo, junto a otros factores, al aumento de la compra de alimentos y bebidas de marcas blancas, también llamadas marcas de distribuidor. De hecho, el 99% de los consumidores consideran que han notado un aumento en los precios de los productos de alimentación en los últimos meses.



En este contexto, Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, en colaboración con IPMARK y el consultor de marketing Juan Viñas de JVST GROW, ha realizado un estudio para analizar el consumo de marcas blancas en la sociedad como alternativa y para paliar este aumento de precio en productos y servicios del día a día de los españoles.

El perfil del comprador de marca blanca

Hacer la compra es un hábito que está en nuestro día a día y más del 50% de la población prefiere realizar las compras en supermercados que estén cerca de su casa o de su trabajo para hacer esta labor más sencilla. Además, según el estudio, la facilidad para encontrar un producto es un factor de peso a la hora de tomar una decisión de compra, solo por debajo del precio. En este sentido, sin duda, Mercadona (62%), Lidl (31%) y Carrefour (23%), son los supermercados en los que más compran los españoles.

El 99% de los españoles ha notado un aumento de los precios de la alimentación y bebidas en los últimos 6 meses, el 82% de ellos afirma que dicho aumento ha sido significativo. Como consecuencia, un 44% de españoles ha decidido optar por productos de marca blanca, y hasta un 34% compra productos de menor precio.

Cuando preguntamos a la población sobre el porcentaje que destina a comprar marcas blancas de la cesta de la compra habitual, se observa que más del 61% de ellos lo dedica a marcas propias versus casi el 40% que compra marcas convencionales.

Leche, pasta y arroz, los productos de marca blanca más consumidos

Atendiendo a las categorías de productos que se suelen comprar en una cesta habitual, la leche (50%), la pasta (50%) y el arroz (49%), son los preferidos por la población para realizar una compra con marcas propias del supermercado. Sin embargo, las categorías en las que los españoles prefieren que los productos seleccionados sean de marca son los refrescos (50%), el aceite de oliva (40%) y los derivados de la carne o embutidos (33%).

Las razones que alegan para el consumo de este tipo de productos, según el estudio son muy claras,el 82% lo hace por su bajos precios fundamentalmente, seguido de la facilidad para encontrar el producto (30%), confirmando la importancia que tienen los factores del precio y de conveniencia a la hora de decidirse por una marca.

¿Cuál será el futuro de las marcas blancas de fabricante?

En un escenario positivo, si los precios bajaran en los próximos 12 meses, casi el 60% de los españoles se plantea que volvería a comprar artículos de marcas reconocidas.

Por otro lado, respecto al futuro de estas marcas, el 46% no cree que las marcas blancas reemplacen a las marcas reconocidas en un futuro, y seguirán coexistiendo como hasta ahora para dar variedad a los consumidores. Además, más del 65% de los encuestados no dejará de consumir este tipo de productos a largo plazo.

Al profundizar un poco más en el futuro de los fabricantes, los consumidores lo tienen claro: Coca-Cola es la marca que el 42% de la población considera que no debería desaparecer nunca. Otras marcas reconocidas como Danone (10%) o Pastas Gallo (6%), también son muy valoradas por los consumidores.

Las fortalezas de la marca de fabricante

Los valores más destacados de los productos de marca de fabricante por la población son su buena reputación (88%) y los altos niveles de satisfacción y experiencia (77%) que ofrecen en comparación con las marcas blancas. De hecho, hasta un 45% de los encuestados afirma que si no encuentra la marca de fabricante que le gusta en el supermercado compra una alternativa de otra marca. Sin embargo, un 82% afirma que los fabricantes tienen generalmente precios poco competitivos.

Por el contrario, los consumidores que optan por marcas no conocidas lo hacen fundamentalmente por el precio (82%), y porque para el 30% son fáciles de encontrar en los supermercados donde habitualmente suelen hacer la compra.

Para el 55% de la gente, una palanca de cambio para dejar de comprar productos de marca blanca frente a marcas de fabricante sería que ofrezcan estos productos con ofertas tipo 2x1 o la segunda unidad al 50%, por ejemplo. Otra palanca de cambio valorada por más del 35% de los consumidores, es que ofrezcan muestras gratuitas de productos para su prueba y testeo.

Además, los consumidores valoran positivamente que los productos de marca de fabricante tengan certificaciones de calidad (36%), que desarrollen productos funcionales como bajos en sal, sin gluten, etc (32%) y que tengan ingredientes novedosos (31%).