El tiro por la culata

La esperada adhesión multitudinaria e inquebrantable a la convocatoria del Comité Federal del PSOE, para adular al vanidoso Pedro Sánchez, ha resultado un rotundo fracaso que traerá consecuencias poco gratas para este cuentista. Ya me dirán si no es así, cuando ellos mismos (que multiplican siempre) dan una asistencia de 12.500 personas.

Y es que Pedro, contrariamente a lo que sus seguidores proclaman, es un ignorante integral y no se ha dado cuenta de que carece de la intuición e inteligencia necesarias para tomar decisiones razonables.

En esta ocasión, ha rizado el rizo con la escritura de una carta dirigida, nada más y nada menos que a “la Ciudadanía”. ¿Y que ha ocurrido?: Pues que la Ciudadanía no le ha hecho ni puñetero caso. Los que han ido a adularle, unas 4.000 personas, según apreciaciones más ajustadas, han sido sus beneficiarios de chollos y prebendas, compañeros de gobierno y unos cuantos ancianos desplazados de distintos lugares del solar patrio. Porque la Ciudadanía (¡a ver si aprende!) este fin de semana había decidido asistir a estadios, Romerías, Cruces y excursiones primaverales como todos los años y no le interesaba responder a tan plañidera misiva.

Esta vez, el tiro le ha salido por la culata.