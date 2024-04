Los mejores depósitos superan a la inflación gracias al retraso del BCE

La función se está alargando más de lo previsto. Los tipos de interés no han bajado en primavera como se esperaba y ahora la apuesta es junio.

El Banco Central Europeo (BCE) ha retrasado la primera bajada de tipos y todo apunta a que la intensidad de los recortes será menor de lo esperado. Las previsiones apuntan a que el regulador europeo podría aplicar tres o cuatro recortes de 25 puntos básicos, empezando en junio, durante lo que queda de año y otros tantos el año que viene, lo que situará la facilidad de depósito (ahora mismo en el 4%) cerca del 2%.

Esta situación ha provocado que la rentabilidad de los depósitos se mantenga o, incluso, que algunos bancos, que habían decidido bajarla anticipándose a una bajada de tipos que todavía no ha llegado, la vuelvan a subir, señalan fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son los mejores depósitos.

“Lo que está pasando es que el mercado se está corrigiendo. Algunos bancos bajaron muy rápido la rentabilidad de sus depósitos, pero ahora, como los tipos siguen altos, los recortes han perdido intensidad o, incluso, algunos bancos los han revertido”, explican fuentes de HelpMyCash.

En este contexto, los depósitos y las cuentas siguen teniendo gancho y se han convertido en un escudo contra la inflación. Los mejores depósitos e, incluso, algunas cuentas de ahorro permiten batir el IPC, que en marzo se situó en el 3,2%, según el Instituto Nacional de Estadística.

“Los ahorradores a los que les venza ahora un depósito tienen varias opciones para asegurarse un buen interés a largo plazo, combatir la inflación y surfear la próxima bajada de tipos”, aseguran en HelpMyCash.

Los mejores depósitos rozan el 4%

Ahora mismo, los mejores depósitos a un año superan el IPC. Fjord Bank, Banca Progetto, Novum Bank y Banco Finantia pagan un 3,6% TAE a doce meses.

A más largo plazo (dos años), destacan los depósitos de Banca Progetto (3,59% TAE), SmeBank (3,49%), Haitong (3,49%), CA Auto Bank (3,49%) y Banca Sistema (3,49%).

Los ahorradores que prefieran un depósito a corto plazo a sabiendas de que cuando les venza el panorama podría ser peor que el actual tienen dos opciones a seis meses con un interés del 4%. El depósito a seis meses de Banco BiG renta al 4,14% TAE y el depósito a seis meses de Banco Mediolanum, el único banco protegido por el FGD español de todos los de la lista, tiene una rentabilidad del 4% TAE.

Una alternativa son las cuentas. Ahora mismo, las mejores cuentas remuneradas sin nómina llegan a pagar hasta un 4%, explican en HelpMyCash.

¿Hasta cuándo durarán?

Esta situación podría tener los días contados. Cuando el BCE le dé a la manivela de bajar tipos, la rentabilidad de los depósitos comenzará a caer. Se prevé que los tipos puedan situarse cerca del 2% a finales de 2025, por lo que las rentabilidades del 4%, que se pueden lograr ahora, desaparecerán. “Salvo por ofertas puntuales para captar clientes o bancos que necesiten liquidez, la rentabilidad de los depósitos seguirá la estela de los tipos de interés”, afirman en HelpMyCash.

Así que los ahorradores que quieran asegurarse un tipo de interés atractivo no pueden dormirse. Por eso, aquellos que no necesiten sus ahorros próximamente pueden plantearse contratar un depósito a largo plazo para asegurarse un tipo de interés alto cuando los tipos empiecen a bajar.

Fondos y letras

El retraso en la bajada de los tipos también ha aumentado el apetito por los fondos monetarios, que siguen ofreciendo rentabilidades atractivas con poco riesgo. Según Inverco, el patrimonio de estos productos se ha incrementado un 146% entre marzo de 2024 y marzo de 2023.

Las letras del Tesoro también siguen gustando. En enero, el 35% de las letras estaba en manos de personas físicas, frente al 5% de un año antes. Las subastas de abril han cerrado con unos intereses de entre el 3,4 y el 3,6%.