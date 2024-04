Babylon Berlin: una serie apabullante en todos los sentidos

‘BabylonBerlin’, una gran superproducción sobre una historia de espionaje y conspiraciones políticas en el Berlin de entreguerras de la república de Weimar en los momentos embrionarios del nazismo, que se ha convertido sin lugar a dudas en una de las mejores series europeas del año.

La emisión de sus dos primeras temporadas de forma casi consecutiva y simultaneas con su estreno alemán, nos brinda la excelente oportunidad de poder analizarles en profundidad una serie espectacular con algunas escenas realmente inolvidables, ideales para huir de la dieta anglosajona y que nos va a dar pie a dedicar una semana completa al país germánico, que empezamos con ‘Babylon Berlin’.

Sinopsis:

Gereon Rath es un comisario de la ciudad de Colonia, que es trasladado a Berlín a la unidad de antivicio para investigar una red de producción de cine pornográfico controlada por la mafia rusa. Poco a poco descubre que ese negocio no es más que una tapadera de otros asuntos de mucho mayor calado con importantes ramificaciones políticas que le llevan a un callejón extremadamente peligroso donde se encuentra en juego incluso la seguridad de la nación.

En sus investigaciones tiene la colaboración de Charlotte Ritter, una joven secretaria muy lista y ambiciosa que aspira a convertirse en una detective de policía así como de su resabiado compañero de fatigas, el veterano inspector Bruno Wolter.

El inicio: La serie está basada en la saga de novelas protagonizadas por Gereon Rath escritas por Volker Kutscher (fotoinf) que publicó su primer volumen en 2008, ‘Der NasseFisch’ que se ha publicado en nuestro país como ‘Sombras sobre Berlín’ con un enorme éxito de ventas que ha propiciado la publicación de hasta siete novelas basadas en el personaje.

BB ha sido todo un fenómeno literario en Alemania

Tykwer (izq) , uno de los directores alemanes más conocidos gracias a películas como ‘Corre, Lola, Corre’ o ‘El Perfume’ y sus colaboraciones con las hermanas Wachowski en ‘Cloud Atlas’ y ‘Sense 8’, decidió acometer el proyecto en un triunvirato con otros dos guionistas y directores Achim Van Borries ( cent) y Henk Handgloeten ( der) , que habían trabajado en películas de su productora como ‘Goodbye Lenin’.

La trama: La serie gira en torno al complicado personaje de Gereon Rath, un detective de la policía, que tiene importantes traumas mentales y secuelas físicas de su paso por las trincheras de la I Guerra Mundial, donde perdió a su hermano en la contienda, haciéndose cargo de su cuñada y su sobrino.

Su llegada a Berlín, en comisión de servicios desde Colonia, es el punto de arranque de la serie, tanto para presentarnos al resto de personajes de la comisaria, como a los compañeros y la dueña de la pensión donde se aloja, en lo que debería ser una estancia de tiempo limitado.

El caso que le ha llevado a la capital alemana, es encontrar y destruir unas cintas pornográficas que pueden incriminar a diversos altos cargos de la República de Weimar incluyendo a su suegro, pero pronto se va a percatar que se va a convertir en una pieza de la peligrosa lucha de poderes que atacaba a la precaria república alemana constituida tras la I Guerra Mundial.

La pugna era entre tres poderosos bandos enfrentados, los militares nostálgicos de la monarquía prusiana, los obreros comunistas en la estela de la revolución bolchevique y por último el nacimiento del nazismo como fenómeno transversal todavía incipiente.

La segunda pieza importante en la serie, es el fascinante personaje de Charlotte Ritter, una joven veinteañera que vive hacinada en un apartamento con el resto de su numerosa familia, en condiciones míseras y deplorables, pero que está dispuesta a todo para ganar unos marcos y salir de su cochambrosa vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Una miseria que me recordaba a la que plasmaba magistralmente Rainer Werner Fassbinder en el mismo periodo histórico con su obra maestra ‘Berlin Alexander Platz’ a la que los tres creadores le hacen un pequeño homenaje con la presencia en un inesperado cameo de su protagonista Günther Lamprecht, uno de los mejores actores alemanes de la historia, que a sus ochenta y siete nos sorprende a todos como el anciano presidente de la república, en un claro guiño al maestro de todos ellos.

Charlotte es nuestra guía y la del detective Ritter, para mostrarnos la vida de Berlin, desde la miseria galopante de los barrios pobres hasta el lujo exagerado de las fiestas en los clubes de moda, entre la que destaca la escena más conocida de la serie, una deslumbrante actuación musical del segundo episodio, que se ha convertido en la verdadera seña de identidad de la serie en todo el mundo, al ver donde se habían gastado el dinero desde su preciosista cabecera estilo art-deco.

La canción es ‘ZuAsche, zuStaub’ que podemos traducir ‘A las cenizas, al polvo’, cantada de forma impecable por la cantante lituana Severija Janusauskaite, que interpreta a una enigmática aristócrata rusa, pieza clave en la historia, aunque todos la vamos a recordar principalmente por esta canción. Escenas como la antes mencionada en el club, así como espectaculares persecuciones en trenes de la época, multitudinarias manifestaciones con disturbios callejeros, ametrallamientos dignos de Al Capone o vuelos en primitivos aviones de los años veinte.

En principio, todo puede parecer un poco deslavazado, al tener muchas historias y personajes aparentemente inconexos, pero poco a poco todas las cosas van convergiendo, en medio de esa lucha entre las cuatro facciones principales, la que está en el precario poder contra las tres fuerzas que aspiran a derrocarlo, con los pobres Rath y Ritter pillados en medio de todo.

La ambientación de la serie es impresionante empezando por la cabecera de la serie inspirada claramente en el expresionismo alemán de los años veinte y que han reproducido las calles berlinesas hasta el más mínimo detalle en estudios de Berlín y Brandemburgo, como explican los responsables de las áreas de diseño de producción en el siguiente vídeo sobre la trastienda de la serie.

Los actores:

Volker Bruch es un actor bávaro que tuvo su aprendizaje desde principios de este siglo tanto en teatro, como en cine como sobre todo el televisión, apareciendo en diversas ocasiones en la venerable serie alemana ‘Tatort’ que en sus casi cincuenta años en antena ha sido la cantera principal de toda la industria alemana y donde han aparecido todos los actores de la serie.

Su salto a la fama lo dio con su impresionante interpretación de Wilhelm Winter en ‘Hijos del Tercer Reich’, un personaje que pasa de ser un entusiasta seguidor del III Reich, al desencanto absoluto tras ser destinado en el frente ruso, a la que le siguió otro importante papel en la serie ‘El Peregrino’ Volker-bruchBruch está excelente interpretando a un personaje tan complejo y atormentado como Gereon Rath, que a pesar de todo, intenta seguir un camino recto y honrado sin importarle los palos que le puedan dar en la vida, mezclando ese idealismo con brutales baños de realidad que Bruch interpreta con una gran profundidad y sobre todo sutilidad.

De todas formas, la gran revelación de la serie es la elección de la joven Liv Lisa Fries como la secretaria Charlotte Ritter, que se convierte poco a poco en la verdadera alma y el compás moral de la serie.

Un personaje muy complicado al que Fries es capaz de darle una gran calidez cuando el personaje lo requiere, junto con una gran sangre fría y astucia cuando lo necesita, todo ello con una naturalidad que en mi opinión se ha convertido en la mejor interpretación europea femenina del año para una actriz con un futuro impresionante, por lo visto en este personaje.

Peter Kurth interpreta al inspector Bruno Wolter, el resabiado inspector de policía, al que le es asignado como compañero Gereon Rath, Wolter tiene su propia agenda particular de chanchullos e historias diversas que ve amenazada por la llegada de Rath y su idealismo a prueba de bomba, en otro personaje clave en la evolución de la serie.

Kurth Kurth es un actor que ha desarrollado casi toda su carrera en el teatro, con esporádicas incursiones en el cine o en el ‘Tatort’ de turno, pero que se ha destapado con su llegada a la cincuentena, donde ha empezado a tener papeles más importantes como el protagonista de la película ‘Herbert’, donde ganó el premio al mejor actor alemán de 2015 por su sobrecogedora interpretación de un ex-boxeador aquejado de ALS. Su interpretación está a un gran nivel, como un actor secundario que apuntala toda la acción, además de llevar perfectamente sus propias tramas.

Una carrera muy similar ha tenido Matthias Brandt, aunque en este caso su mayor curiosidad inicial es ser el hijo pequeño del ex-canciller alemán Willy Brandt, todo un personaje en la historia reciente alemana. Tras muchos años en el teatro, consiguió cierta notoriedad al protagonizar una de esas series alemanas de policías y ladrones que vemos en bucle en las mañanas de nuestras cadenas como es el caso de ‘Polizei Ruf 110’.

Matthias Brandt, German actor; Opening of the 59th Berlin International Film Festival.

En esta serie interpreta al jefe de la policía política de origen judío Matthias Benda, jefe directo de Rath, que intenta controlar a a las tres facciones enfrentadas a la legalidad vigente lo que le va a convertir en un enemigo de demasiadas personas por lo que va a necesitar la ayuda de Rath, para salvar los muebles de la república de Weimar.

Por último mencionar a Leonie Benesch, una joven actriz que interpreta a Greta, la mejor amiga de Charlotte, una chica ingenua de pueblo que llega a Berlín en busca de una vida mejor, pero entra en un círculo de amistades peligrosas, que debe compaginar con su trabajo como la criada del comisario Benda, en el personaje más desdibujado del elenco inicial, para ir encontrando poco a poco su importancia en la trama, más allá de ser la confidente y compañera de correrías de la gran Charlotte.

El debut de Benesch fue a lo grande como la joven protagonista femenina de ‘La cinta blanca’ de Michael Haneke, que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2009, entre otros galardones y nominaciones a los mejores premios, con enormes elogios para el debut de la joven actriz. Tras ese inicio fulgurante se estancó un poco en su carrera posterior en el circuito de las películas televisivas alemanas, hasta su papel de Greta, al que le ha seguido una pequeña aparición en ‘The Crown’ donde interpreta a la joven princesa prusiana Cecile, la hermana de Felipe.

“Babylon Berlin” ha sido indudablemente una de las mejores series europeas del año, sin nada que envidiar ni a nivel de producción ni de historia a los más reputados productos anglosajones, por lo que no puedo cerrar el artículo más que recomendándoles de forma encarecida que se sumerjan en el Berlín de finales de los años veinte de la mano de esta lujosa recreación.

CONSIDERACIONES FINALES:

Escuché y vi toda la Serie “Babylón Berlín”, que retrata: la crisis financiera mundial de 1929, la galopante inflación y la radical miseriageneraron las condiciones extremas para el ascenso del nacionalsocialismo, Ideología que a la postre se convirtiera en una de las más terribles dictaduras del siglo XX, que afortunadamente solo duró 12 años, por ello decidí aprovechar la oportunidad brindada por EUROPAMUNDO para viajar y conocer la capital de Alemania, Berlín, centro neurálgico de la posguerra y la guerra fría del siglo XX que transitara de una dictadura de extrema derecha a una dictadura de extrema izquierda, recorrimos todo el centro de centros de Berlín, el río que cruza a la Ciudad: el Spree, así como lo que quedó del Muro de Berlín convertido con pinturas en obras de arte, la Puerta de Brandemburgo, el Budestag, el monumento a las víctimas del Holocausto, el Museo Humboldt y la Alexanderplatz.

En ese recorrido por la ciudad nos acompañó una gentil guía de origen chileno, que al principio nos ofreció la excursión opcional de visitar uno de los campos de concentración, pese a ostentar ciertos conocimientos históricos, Pamela se incomodó cuando le pregunté, el misterio del destino final del Führer: Adolf Hitler, porque a mi juicio le dije que no era muy creíble esa historia oficial, de que y ante el asedio de las tropas Rusas ¿Se suicidara junto con Eva Braun en el Bunker de la Cancillería del Tercer Reich?¿Y qué había pasado si huyó de Alemania negociando la rendición con los aliados, y que sobrevivió en Argentina en el anonimato con otra identidad protegido por Juan Domingo Perón? mismo que muriera tres décadas después lejos de la atención de la prensa mundial y sobre todo de los investigadores desde lo político hasta lo judicial.

Hay que reconocer el resiliente espíritu Alemán para resurgir desde las cenizas como en Berlín y Dresde para convertirse, la primera en una de las más importantes, icónicas y emblemáticas Capitales Europeas, en población y en extensión territorial, en esa tierra de Osos en un pantano, quedamos inspirados por el sueño de Libertad, desde la libertad y democracia proclamadas por los socialdemócratas de la República de Weimar hasta la Libertad reconquistada por los jóvenes soñadores de los 90’s al derrumbar el Muro de Berlín, aunque ese sueño terminara en la cruda realidad del capitalismo salvaje, pero que se remasterizara y fuera recuperado con el papel protagónico de Alemania en la Unión Europea y la OTAN, aún en medio de los desafíos de la guerra entre Rusia y Ucrania.