Shinoi Labs analiza y destaca los inconvenientes de tres blanqueamientos virales en TikTok

Los profesionales de la salud bucodental recomiendan solo productos testados clínicamente: la fórmula de Shinoi Labs, desarrollada por dentistas, está revolucionando el blanqueamiento en casa y sin riesgos Tener los dientes blancos es una aspiración universal y una exigencia en esta época en la que la imagen y las primeras impresiones desempeñan un papel crucial, ya sea de manera física o en el mundo digital. Sin embargo, las redes sociales difunden modas y trucos para blanquear los dientes que no cumplen lo que prometen y, lo más grave, ponen en riesgo una sonrisa.

TikTok ha convertido en virales tres modas ineficaces y peligrosas que los dentistas desaconsejan por completo: la pasta de dientes morada, que no funciona y actúa como un placebo; las tiras blanqueadoras de AliExpress, cuyos componentes se ocultan al consumidor y no tienen respaldo médico; y el uso de bicarbonato en casa, que puede llegar a abrasar el esmalte.

Frente a estos remedios fraudulentos y sin garantías científicas, los profesionales de la salud bucodental recomiendan usar solo aquellos productos testados clínicamente. La fórmula de Shinoi Labs, desarrollada por dentistas, es la más revolucionaria y efectiva del mercado, ya que blanquea los dientes con resultados similares a los tratamientos en clínica, pero en casa y sin riesgos.

¿Por qué es tan efectiva la fórmula de Shinoi Labs? Porque sus dentistas son los únicos que han conseguido estabilizar hasta un 30% de PAP-s, el principio activo que, combinado con extractos naturales e ingredientes testados y probados clínicamente, actúan de manera similar a los compuestos tradicionales de los odontólogos, pero sin producir sensibilidad dental.

Conseguir estabilizar el ácido ftalimidoperoxicapróico (PAP) en la proporción exacta ha sido el mayor reto de los laboratorios Shinoi Labs, cuyos resultados han dado origen al kit de blanqueamiento dental más efectivo y completo del mercado. El resultado: una sonrisa más joven y radiante en 15 días, gracias a su fórmula universal, avalada por la Unión Europea.

Su formulación exclusiva devuelve a los dientes su blanco original y se ha convertido en la favorita de dentistas, influencers, periodistas y profesionales que buscan efectividad y resultados garantizados. Un blanco que deslumbra y de calidad profesional, con tan solo 30 minutos al día y la comodidad de poder usarlo en casa, mientras se trabaja o se hace deporte.

Referentes en tecnología de blanqueamiento dental

Todos los productos Shinoi Labs son cruelty-free, veganos, aptos para celíacos y están avalados por odontólogos y profesionales de la salud. Su fabricación y desarrollo se lleva a cabo en Europa para asegurar los estándares de calidad y reducir el impacto de su transporte, dando cumplimiento al compromiso medioambiental y social de la compañía referente en tecnología de blanqueamiento dental.