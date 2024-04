Worldline presenta el programa de "Peaje Positivo Ecobonus Mobility" en el 24º Congreso Español ITS

"Programa de Peaje Positivo en el área metropolitana de Lille (Francia)" es el título de la ponencia que Worldline presentará en el marco del 24º Congreso Español ITS, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de abril en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) José María López, Responsable de Desarrollo de Negocio de Mobility & eTransactional Services de Worldline Iberia, mostrará el caso de éxito de este innovador programa implantado en el Área Metropolitana de Lille, Francia. Se trata de una iniciativa anti-congestión que recompensa a los conductores que cambien sus hábitos optando por disminuir el uso del automóvil en horas punta, bien teletrabajando o reorganizando las horas de ir al trabajo o utilizando el transporte público. La gratificación consiste en el abono de un importe económico, bajo ciertas reglas de negocio, a los conductores por cada viaje evitado.

Para dar soporte a esta propuesta, Worldline ha desarrollado junto con la administración de la metrópolis de Lille y otras cuatro compañías una completa plataforma que incluye una web y una app móvil para los usuarios del sistema, y que cubre todo el proceso, desde el registro, la declaración de los viajes evitados y su verificación, y finalmente el abono por parte de la autoridad local de las recompensas correspondientes.

Este programa, plenamente operativo desde junio de 2023, es la primera solución de peaje positivo de Francia, desplegada y operada por Worldline.

"Este programa pretende contribuir a cambiar los hábitos de los usuarios ofreciendo alternativas prácticas y sostenibles a los desplazamientos en coche en horas punta, apoyando en particular la opción del transporte público. Esta primera experiencia en Lille está siendo un éxito, y diferentes ciudades en Francia se encuentran en este momento en proceso de análisis. El Peaje Positivo podría ser una herramienta útil a ser considerada en España para las principales ciudades de nuestro país que tienen que afrontar cada día congestiones en los accesos de entrada y salida en las horas de mayor afluencia de vehículos", señala José María López.

El Congreso

El lema de este año del Congreso es "Los ITS como instrumento Clave para la Digitalización de la Movilidad". Un enunciado que pone de manifiesto la realidad pujante que viven los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), gracias al impulso de los fondos Next Generation de la UE, que se mantendrán, al menos, hasta finales del año 2025, en los diferentes ámbitos de los ITS: El Transporte Público, la Movilidad Urbana, los datos, los modelos para la movilidad, etc.

El Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte, ITS España, es una Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2002 con el objetivo de aunar al sector público, privado y académico relacionado con los Sistemas Inteligentes de Transporte para hacer más segura, sostenible y eficiente la movilidad de personas y mercancías a través de los distintos modos de transporte.