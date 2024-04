Nace Tiryaq Medical Group, holding de empresas médicas del Dr. Elgeadi

Agrupa a cinco distintas compañías líderes de servicios del sector sanitario El destacado traumatólogo y principal accionista de varias empresas del sector sanitario, Dr. Ghassan Elgeadi, ha creado la sociedad Tiryaq Medical Group (TMG) para agruparlas a todas y, así, optimizar su gestión al servicio de sus pacientes y de la investigación clínica.

TMG está compuesta por las siguientes firmas líderes, que llevan operando en España desde 2020:

Clínica Elgeadi: Centro médico de referencia en innovación traumatológica y en las técnicas más avanzadas en cirugía ultramínimamente invasiva en Madrid que, además, está especializado en medicina interna y enfermedades infecciosas.

Elgeadi Traumatología: Cuenta con un equipo formado por más de 50 profesionales comprometidos en ofrecer una atención inigualable en cirugía ortopédica, traumatología y medicina deportiva, así como en el servicio de Urgencias. Opera en 15 clínicas de toda la Comunidad de Madrid, entre ellas en varios centros del Grupo Hospitalario Quirónsalud y del Grupo Affidea, y otros centros médicos de prestigio. En breve también estará presente en hospitales de Barcelona y Marbella.

Instituto de Cirugía Avanzada de Columna (ICAC): Institución líder en el estudio y tratamiento de la columna vertebral, el ICAC ha realizado más de 7.800 intervenciones quirúrgicas y atiende unas 10.000 consultas al año. Su misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes utilizando tecnologías de vanguardia y compartiendo información valiosa con la comunidad médica (profesionales, docentes, estudiantes, etc.)

Rekovery Sports & Care: Una reconocida clínica de fisioterapia y rehabilitación dedicada a satisfacer las necesidades únicas de los atletas, promoviendo una recuperación rápida y eficaz. Como centro de referencia para la formación, colabora con prestigiosas universidades, formando a la futura generación de fisioterapeutas con un enfoque de excelencia.

Advanze Zenit Nanosurgery: Es un proveedor de servicios médicos, especializado en Finanzas y Administración, y Recursos Humanos, que usa sistemas eficientes y un riguroso control de calidad. Su ámbito de actuación se extiende a la gestión de la enfermería.

El ahora CEO del nuevo TMG, Prof. Dr. Ghassan Elgeadi, es un destacado cirujano traumatólogo madrileño y profesor, propietario de la Clínica Elgeadi (Traumatología + Medicina General + Medicina Deportiva, etc.), así como del resto de las empresas del grupo citadas y, además, es jefe de Servicio de Traumatología y Urgencias en varios hospitales Quirónsalud de la Comunidad de Madrid, del Grupo Affidea, y de otros de la región. Próximamente, abrirá varias clínicas en Oriente Próximo, siendo la primera en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, durante el segundo semestre de este año. Este hospital será el primer centro médico español en ese estado y la mayoría de su personal también será patrio. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer un puente entre Madrid-España y Oriente Próximo, tanto en lo que respecta a la atención a pacientes como a la formación de profesionales médicos, y con ello poder establecer los cimientos para que España se convierta en un referente en medicina para toda la zona. Desde el pasado mes de febrero, TMG y el equipo de Traumatología del Dr. Elgeadi operan en el célebre hospital de Doha (Catar) The View Hospital.