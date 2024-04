Sanidad ‘in extremis’

Las listas de espera en la Sanidad española se han convertido en un tema candente y urgente, son verdaderamente un desafío inaplazable. Tanto para una operación, como para obtener una cita con un especialista, los pacientes enfrentan demoras que parecen insuperables.

A primeros de este año 2024, según los últimos datos, las listas de espera han aumentado más del 14%, estas cifras no son solo números, son historias de personas que sufren y esperan demasiado tiempo.

El tiempo de espera para un especialista, poniendo el termino de urgente y preferente, es mínimo de 87 días y según qué especialidad, porque como ejemplo en Asturias, las de más espera son Traumatología y en cabeza la de Dermatología, esta se lleva la medalla de oro, en el área V Gijón, con una espera de 370 días, otras como Oftalmología tuvo un aumento del 11%, Cirugía general el 9%, ORL entre un 36 y 38% y podríamos seguir.

Las causas de todo este despropósito son multifacéticas, falta de personal médico, quirófanos y equipos en general, afecta directamente a la capacidad de atención, la demanda aumenta a medida que la población envejece, como el caso de Asturias que va a la cabeza de España, tambiénlos procesos administrativos son muy complejos, lentos y en algunas ocasiones erróneos y no existe una planificación adecuada, además de la falta total de previsión, que agrava más el problema.

- Se requiere de forma inmediata una inversión significativa en hospitales, personal y todo tipo de equipos necesarios para reducir las esperas de las pruebas.

- Un uso más eficiente de quirófanos y consultas.

- Una mayor comunicación fluida entre atención primaria y especializada.

- Dar una información más clara y accesible para los pacientes.

- Se necesita el doble de médicos y de especialistas, siempre quedan vacantes sin cubrir.

- En atención primaria existe un déficit de personal e infraestructuras considerable, se encuentran sobrecargados y tensionados, algo que repercute y afecta a los pacientes y en momentos puntuales, con malas contestaciones o cero educación, casos puntuales.

- La adquisición de equipos médicos, aunque es costosa, los recursos son demasiado limitados, porque no se invierte lo suficiente para su compra, algo que se debería de priorizar mucho más en este apartado.

- Mejores condiciones laborales para todo el personal de Sanidad, con el fin de que no se vayan al extranjero.

- Mayor atención y prevención en enfermedades crónicas y su correspondiente tratamiento a tiempo.

- Mayor investigación en enfermedades raras y si en un año se ha sacado la vacuna contra el virus de la pandemia, porque no sacan un fármaco definitivo contra el cáncer, en sus diferentes problemáticas y personalizado, algo que ya existe en EEUU.

- Casi la mitad de los españoles no se pueden permitir tener un seguro médico, ni tampoco ir a una consulta privada.

La población española, tiene su mayor concentración en una franja entre 40 y 64 años, pero el gasto sanitario español, sigue siendo muy inferior a la media europea, lo cual quiere decir que la inversión actual se queda demasiado escasa, algo que no acaban de contemplar y que deberían de ponerse al día, a pesar de haber pasado por una pandemia y lo que está por llegar.