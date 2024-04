El posicionamiento en Google (SEO) está sufriendo cambios importantes por culpa de la Inteligencia Artificial, según Pedro Serrano, cofundador y CEO de Palo Seco En el contexto digital actual, la visibilidad en línea es crucial para el éxito de cualquier negocio. Sin embargo, con millones de sitios web compitiendo por la atención de los usuarios, destacar en los resultados de búsqueda no es tarea fácil.

El campo del posicionamiento en buscadores (SEO) está en constante evolución, especialmente ahora con el avance de Google hacia resultados generados por IA, lo que promete redefinir por completo la experiencia de búsqueda.

"El SEO requiere un enfoque renovado. Las tácticas tradicionales ya no son suficientes. Hoy, el branding, la autoridad, YouTube y el EEAT serán factores clave a la hora de trabajar el SEO", explica Pedro Serrano, cofundador y CEO de Palo Seco.

Se estima que las nuevas formas de búsquedas impulsadas por la IA supondrán una reducción de hasta un 30% del tráfico orgánico, lo que puede traducirse en pérdidas importantes de ganancias para los negocios.

Ante este panorama emerge: Palo Seco, la agencia de marketing digital que está revolucionando el ámbito del SEO en la era de la IA con una estrategia renovada, enfocada en humanizar los negocios y posicionar marcas. "La Inteligencia Artificial está transformando el escenario del SEO, y las empresas que no se adapten a esta nueva realidad se quedarán atrás", dice Pedro.

Palo Seco, con sede en Barcelona, ha inaugurado recientemente una nueva sucursal en Sídney, marcando el inicio de su expansión por el continente australiano. Con una facturación esperada de más de medio millón de euros este año, la agencia está en camino de consolidarse como un referente del marketing digital, tanto a nivel nacional como internacional.

"Nos diferenciamos de las demás agencias por desarrollar propios softwares de SEO como Beelinko y por ir "A Palo Seco", sin adornos ni florituras", dice Pedro SEO, quien también imparte varias asignaturas en la Universidad Politécnica de Cataluña y cuenta con más de 350.000 seguidores en redes sociales.

Además de SEO, la agencia está ampliando los servicios que ofrecen para incluir campañas de Paid Media, consultoría en redes sociales y estrategias de growth hacking con el objetivo de proporcionar soluciones de marketing completas, adaptadas a las plataformas más influyentes y a las tendencias más actuales del mercado.

Con un equipo dedicado, apasionado y comprometido con cada proyecto, Palo Seco conecta marcas con clientes a través del SEO y SEM, fomentando así el crecimiento empresarial de negocios en el entorno digital.

"La North Star Metric de Palo Seco está en conseguir más casos de éxito y esto solo se consigue dando buenos resultados a los clientes", señala Pedro.