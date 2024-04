La eterna primavera de Praga y un homenaje póstumo a Franz Kafka y Milán Kundera: recitando a Octavio Paz

Hace unos días tuvimos la oportunidad de viajar y visitar la ciudad de Praga con el apoyo de EUROPAMUNDO, emprendimos una excursión con muy buenos guías, como primera impresión y al cruzar a pie uno de los puentes de Praga, capital de la República Checa, quedamos fascinados por su belleza arquitectónica y monumental, el río Moldova que atraviesa esta ciudad, su gente hospitalaria y sus mujeres guapérrimas, aunque el Checo y las Checas: hablan 2 Idiomas, el oficial Checo y comercial: el inglés y la moneda: La Corona Checa y el EURO, nos les incomodan la interlocución de los Hispanohablantes como nosotros que procedíamos de diferentes partes de América Latina, Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, y México( del Norte y del centro de la República); no es casual que Miroslava Stern fuera originaria de Praga rincón de BOHEMIA y con habitantes y ciudadanos descendientes de Eslavos, en el primer paseo vespertino-nocturno por el centro de Praga 01/04/24, llegamos a la Plaza Principal y luego incursionamos a un céntrico Restaurant donde tuvimos a bien realizar un Recital improvisado en Homenaje póstumo a Franz Kafka y la Milán Kundera, dándome a la Tarea de Recitar y enunciar ese magnífica definición que escribiera el Nobel Mexicano de Literatura 1990, el inmortal Octavio Paz, POESÍA y POEMA para honrar a La Eterna Primavera de Praga: "La poesía es conocimiento, salvación, abandono, operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aisla; une. invitación al viaje; regreso a la tierra natal. inspiración, respiración, ejercicio muscular, Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, Exorcismo, conjuro, magia, Sublimación, compensación. condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases, Niega a la historia, : en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin, conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del Azar; fruto de cálculo. Arte de hablar en forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la Idea. Locura, éxtasis, logos. Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. juego, trabajo, actividad ascética, Confesión, Experiencia innata. Visión, música, símbolo, Analogía: el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencia, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quién afirma que no posee ninguno: el poema es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa de la grandeza de toda obra humana!

Para todos los ahí presentes dicho recital improvisado fue motivo de aplausos, de primeras impresiones y atinados comentarios, luego al día siguiente visitamos el castillo y la catedral de San Vito y la emblemática Plaza Wenceslao, misma plaza icónica que pasara a la historia por el sacrificio e inmolación de Jan Palach en protesta por invasión soviética a Praga en Agosto del 68’, misma que por la fuerza de los tanques y purgas impuestas en el PCCH, pretendieran abortar el movimiento y las reformas llamadas: la primavera de Praga lideradas por Alexander Duchév, que a pesar de ser interrumpidas abruptamente, florecieron y resurgieron 21 años después, en el otoño de 1989.