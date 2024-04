​Olivia Mandle, una adolescente comprometida con el planeta y los animales

Olivia Mandle es una activista que intenta concienciar de la urgencia climática que atravesamos por culpa de los actos humanos y por la protección de los animales, en especial de los delfines cautivos teniendo nuestro país la mayor cárcel de delfines en Valencia, en el oceanográfico donde inocentemente sobre todo las niñas y niños entran para ver a los animales y desconocen completamente su situación (delfines y otros animales como pingüinos, belugas o todas las especies que deberían estar en su hábitat y no en cautividad o en el caso de los delfines, son duramente entrenados para egoístas y anacrónicos "espectáculos").



La activista ha publicado un libro llamado "Sí es cosa tuya" que os recomiendo leer, pues probablemente en cualquiera de las librerías cercanas podéis pedirlo y entenderéis que esto es cosa de tod@s, pues el mundo no es injusto porque es una desgracia, el mundo es injusto porque los humanos queremos hacerlo injusto, pero en cada acto individual se puede cambiar.

Solamente por comer pescado pese a las alternativas nutritivas, vegetales y deliciosas que tenemos e incluso con el mismo sabor y textura si queremos, casi la mitad de plásticos en el mar provienen de las redes de pesca añadido a la contaminación de los barcos pesqueros entre muchas otras cosas en las que un cambio de alimentación no solamente es necesario, es tremendamente urgente por los animales en este caso asfixiados lentamente y el planeta tan maltratado.

Yo soy una persona con especial sensibilidad con los animales y la infancia, por lo que la lucha por cambiar las cosas en edades tan tempranas para mí es fundamental y por eso he entrevistado a la joven activista que representa el futuro que mucha gente queremos.

A partir de aquí os dejo la entrevista y espero que reflexiones y te impliques en la medida de lo posible en cambiar este mundo tremendamente destrozado por los humanos, el peor problema de esta tierra.





1. ¿Cómo y por qué surge tu lucha a favor del medio ambiente y los animales?

Creo que viene desde pequeña, mi familia, como me han educado, la ausencia de pantallas o solamente poder tenerlas cuándo escogimos que ver, y aparte de “Sesame Street” veíamos un montón de documentales, libros por un tubo en casa, historias maravillosas de personas que estaban ya poniendo esa semilla para cambiar las cosas… mis padres me recuerdan construyendo mi santuario marino, con mis legos y mis piezas de madera que me hacía mi abuelo desde bien pequeña, aunque no sabía que se llamaban así: “santuarios marinos”.

Siempre crecí muy conectada con la naturaleza, me apasiona, me llena, me da paz y alegría y a la vez mucha energía. Me encanta estar al aire libre, especialmente en el mar.

Siempre he tenido un “algo” especial con los animales, los niños y los abuelitos. Tal vez es por el haber crecido junto a mis abuelos que los respeto y valoro un montón, pero siempre he tenido algo especial con ellos. Creo que tienen en común una energía y un alma muy limpia.

Creo que mi activismo, siempre cuento que se hizo como efectivo, cuando tenía 12 años, volví muy reflexiva de una expo que visité en Nueva York, y al volver a Barcelona empecé a estudiar más no solo el problema de los plásticos sino el de los microplásticos.



Cuando conocí ese enorme horror que suponen los microplásticos decidí poner patas arriba mi casa y experimentar con coladores y con todo lo que encontraba, hasta que creé la “Jelly cleaner”, mi medusa limpiadora.

Creo que ahí empezó la locura que hoy en día supone mi activismo, una locura bonita, que me aporta un montón, pero que tampoco es fácil llevar a cabo.

2. Una de las campañas que has iniciado, es para proteger a los delfines cuéntanos al respecto.

Empecé por lanzar una campaña pidiendo al ayuntamiento de Barcelona que trasladara los delfines que quedaban en el zoo de Barcelona a un santuario marino. Eso decidí hacerlo porque se iban muriendo los delfines año tras año y un septiembre, murió la matriarca. Me dolió y pensé que debía hacer algo.

Descubrí la plataforma Change.org y decidí poner una campaña ahí. Pero no conseguí nada, muchas firmas, pero nada por parte ni del ayuntamiento y de nadie. Muchos me dicen que se luchó mucho por esos animales, yo no lo creo. Actualmente, están en otro zoo, en Grecia, haciendo espectáculos.

Pero soy resilente, no tengo dudas, una vez una política muy importante me dijo esa palabra tan clarividente para mí. Cuando no conseguí nada con mi primera campaña, volví otra vez a estudiar, a pensar, a buscar información y me di cuenta de que España es el país con más delfines en cautiverio en España y el 6º país en el mundo.

Muchas ONG’s habían intentado hacer cosas, y ahora parece que vuelven a intentarlo, pero es que es un gran negocio, super lucrativo para todos estos centros.

3. ¿Crees que debería haber más conciencia hacia la infancia respecto a los animales y el medio ambiente?

Por supuesto, pero la conciencia se consigue educando.

Siempre pido educación medioambiental desde los dos añitos. Así crearemos a ciudadanos más concienciados con todo, pero es super importante que cambie la conciencia y el respeto hacia la naturaleza.

Hoy los jóvenes y no tan jóvenes, viven como si la naturaleza fuera una papelera o simplemente estuviera ahí, sin más, sin darse cuenta cuánto dependemos de ella.

4. ¿Qué piensas sobre la inacción política respecto a la crisis climática y la desprotección animal?

Pues una irresponsabilidad enorme. No hay dudas ya de los efectos de la crisis climática, pero hay que pensar que hace tantos años que los científicos nos están advirtiendo y. nada, no hacen nada. Seguimos anteponiendo un objetivo de lucro a tope y por encima de todo y de todos. Horrible.

Y en cuanto a la desprotección animal… pues lo mismo, seguimos siendo tan autodestructivos como especie que no sé qué decir.

Yo alucino el ver fotos de personas de mi alrededor que hacen un viaje y montan a un camello o a un carro de caballos. No lo entiendo.

Pero tampoco entiendo cómo los colegios siguen llevando a los niños a “granjas” y zoos. Me parece increíble el nivel de mala educación que estamos ofreciendo.

5. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a los estudios que sitúan a la cruel ganadería o la pesca como una de las mayores causas de la crisis climática o del hambre en el mundo y qué solución propones?

Otro tema del cual sabemos mucho.

Hay que cambiar el modelo y ya nos han dicho cómo se debe hacer, en cuanto a la agricultura, ganadería y a la pesca. Y en cuánto a la pesca: honestamente no sé cómo las personas se siguen atreviendo a comer pescado con la forma en la que estamos ahogando nuestros océanos.

Debemos entender que nuestro planeta no puede producir proteína animal de una forma sostenible como para alimentarnos cada día con una de esas proteínas.

Sin duda, hay que reducir el consumo de proteína animal y empezar a adoptar una dieta plant based. Yo no tomo proteínas animales.



6. Háblanos un poco del libro que has sacado y donde puede adquirirlo a la gente.

El libro para mí ha sido un reto… durante una época cinco o seis editoriales me ofrecieron escribir un libro, pero, por un lado, me sentía muy indecisa, puesto que siempre la opción que me exponían era escribir una autobiografía, pero yo siempre les decía que, por un lado, no soy autora, y, por otro lado, tengo mucha vida por delante que vivir como para escribir una autobiografía.

Soy muy lectora, y para mí las escritoras y escritores me merecen un respeto enorme, pero cuando hablé por primera vez con mi editora de Penguin Random House, ya supe que escribiría el libro con ellos.

Desde el principio estuvieron de acuerdo en que no era el momento de escribir una autobiografía y además estuvimos de acuerdo en todo.

Con mucho respeto acogí el reto de escribir mi primer libro, en enero se lanzó la segunda edición y no sabes cuánto he disfrutado escribiéndolo. Me ha encantado.

El libro intenta acercar nuestra situación actual y todo lo que nosotros podemos hacer para cambiar las cosas.

Tiene 11 capítulos que van desde el cambio climático explicado fácilmente, los océanos, los plásticos, los animales, las energías, pero también la alimentación, y como ser más sostenible en casa, pido que las personas pongan su armario “a dieta”, creo que todos compramos demasiado.

Consumimos mucha moda, mucho de todo, y hay que entender que ese es otro gran cambio que debemos empezar a hacer. Dejar de comprar. Y lo siento si eso para la economía no suena bien, pero nuestra supervivencia está en juego, así como la calidad de nuestra vida.

7. Te dejo que hagas una última reivindicación para concienciar a la gente que nos lea sobre la crisis climática y la necesidad de proteger a los animales.

Insisto siempre en que debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza, pasar de la actual relación de explotación y no valoración a una de respeto.

No podemos seguir con la venda en los ojos, pensar que todo seguirá siendo fabuloso cuando claramente estamos viendo el impacto del cambio climático cerca nuestro.



Parece que hasta que no es desastroso no decidimos aceptarlo y ver qué podemos hacer, pero es que los desastres climáticos ya han llegado a muchos lugares.

Hay que tener esperanza, yo la tengo, pero si actuamos, si nos ponemos las pilas desde ya, desde ahora. A mí me parece increíble como seguimos pasando tanto de todo. Hay que reaccionar, pero no hacerlo cuándo ya sea demasiado tarde.

No quiero extender con todo lo que ya dicen las noticias y las redes, todos tenemos la información suficiente.

Deberíamos actuar más como los animales, poner en práctica esa inteligencia emocional que tienen la gran mayoría.

Nosotros podríamos, pero como nos hace salir de nuestra zona de confort, pues no reaccionamos. Me parece triste.

Así es que tengo esperanza que reaccionaremos. Hay mucha gente joven por ahí, que ya están movilizándose.