Conseguir un mejor seguro de vida con Solopolizas

Muchas personas que compran una vivienda mediante hipoteca bancaria, optan por contratar un seguro de vida con la misma institución. Si bien esta opción puede parecer cómoda y accesible de primeras, a la larga puede resultar menos beneficiosa que optar por un seguro de vida independiente.

Algunas pólizas de seguro asociadas a préstamos bancarios suelen ser productos estandarizados que no se ajustan a las verdaderas necesidades de los individuos. En este escenario, surgen servicios como los de Solopolizas, que ha desarrollado una campaña destinada a mejorar el seguro de vida, mediante la creación de contratos a la medida de los clientes y con una serie de beneficios extra que protegen los intereses de los asegurados.

Seguro de vida independiente con mayor flexibilidad y mejores condiciones Los seguros de vida son una herramienta de vital importancia que brinda apoyo financiero para afrontar situaciones inesperadas en materia de salud, accidentes o muerte. Dada la importancia de este contrato financiero para garantizar la tranquilidad de las personas, desde Solopolizas ofrecen una promoción que mejora las condiciones de las pólizas emitidas por las entidades bancarias.

Una de las principales ventajas de este servicio es que las pólizas de seguro de vida tienen un precio mínimo garantizado. Además, pueden ser emitidas en delegaciones y por mediadores, más todas aquellas pólizas que, tras valoración, no incorporen recargo alguno por selección médica.

A diferencia de las pólizas contratadas en agencias bancarias, esta correduría de seguros se encarga de conseguir los mejores precios en primas del mercado y modificar el contrato de seguro de vida según las necesidades del cliente. Por otra parte, los usuarios tienen la posibilidad de hacer subrogaciones a bancos y obtener un mayor ahorro de dinero.

Finalmente, los usuarios que contraten más de 150 € en póliza de seguro en esta empresa, recibirán un cheque regalo de 50 € para compras en Amazon o El Corte Inglés. De este modo, los asegurados reciben beneficios extras que se traducen en mayor calidad de vida.

Condiciones para acceder a la promoción Desde Solopolizas, destacan que la promoción de pólizas de seguro de vida es válida únicamente para pólizas individuales de nueva producción. Además, solo se podrá contratar una póliza por asegurado, no se admiten traspasos y no es válida para antiguos clientes que hayan cancelado su póliza ni para quienes han sido incluidos en una póliza de vida en vigor.

En cuanto a la fecha de efecto de la póliza, enfatizan que puede ser cualquiera, dentro de los tres meses siguientes de la firma del contrato. Además, admiten diferentes formas de pago, brindándoles mayores oportunidades a sus clientes de adquirir pólizas de valor. Solopolizas diseña productos aseguradores innovadores y atractivos que se adaptan a las necesidades de los clientes. Con ello, cumplen su objetivo de proporcionar mayor bienestar a sus asegurados.