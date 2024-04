‘Talento imperfecto’, una novela única en la que su autor vuelca todo su afán por hacer un gran libro

CÍRCULO ROJO.- Jágr, seudónimo con el que firma el autor de Talento imperfecto, ha dejado en esta novela su “obsesión por hacer un gran libro”, y no, no se refiere al tamaño. Para este autor respetar al lector que lee la obra es fundamental. “Que alguien dedique su tiempo y su dinero a leer lo que has escrito merece todos mis respetos y todos mis esfuerzos”, comenta.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una novela dinámica, en la que siempre suceden cosas y en la que, del boceto original, quité más de noventa páginas para darle más soltura, eliminando todo lo que me sonaba a relleno en favor de una lectura ágil”.

Se trata de una obra dirigida a todo tipo de lectores. “Tiene humor, drama, amor, intriga y amistad, (básicamente como la vida misma) y estoy convencido de que gustará”, añade el propio autor.

Sinopsis ¿Puede un talento latente hacer realidad el sueño de un joven escritor?

¿Es posible beneficiarse de él a voluntad?

¿Cómo exteriorizarlo si lo desconoce?

Marcelo, cuya única pasión es la literatura, descubre lo mejor de sí con la ayuda de un editor arruinado carente de principios. Sin embargo, poseer un don no es suficiente para alcanzar el éxito y tendrán que ingeniárselas para dar a conocer su nueva novela sin escatimar esfuerzos llegando incluso a recurrir a prácticas de dudosa moralidad.

El protagonista, en un caótico momento de su vida, se ve obligado a olvidarse de su habilidad y se afinca al otro extremo de la península ibérica, esperando que la distancia ponga algo de luz a su desmotivada existencia. Una huida hacia delante donde el joven conocerá a una persona, con muchos años de vida y experiencias conmovedoras, que le hará volver a creer en sí mismo.

Talento Imperfecto conjuga humor, drama, amor y amistad en un entorno que nos lleva desde la costa gallega hasta la costa mediterránea en un viaje desesperado repleto de incógnitas.