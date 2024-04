¿Cuál es la cara B de vender en marketplaces?

El 100 % de los compradores online ha comprado alguna vez en estas plataformas, según el último estudio “Marketplaces España” elaborado por Tandem Up.

En este contexto, cada vez son más las marcas que apuestan por esta estrategia para triunfar con sus ventas en el canal digital.

Sin embargo, detrás de la fachada de oportunidades aparentemente infinitas que ofrecen los marketplaces, se esconde una realidad que todo vendedor debe conocer. Si bien los beneficios que ofrecen estas plataformas son muy atractivos, existen ciertos aspectos que deben tenerse en cuenta antes de aventurarse a vender en este canal.

En este contexto, contar con un partner como Tandem Up, agencia marketplace, se vuelve fundamental para aquellas marcas que quieran comercializar sus productos en marketplaces y maximizar al máximo su rendimiento en este canal.

La cara B de vender en el marketplace más grande del mundo Cuando se piensa en marketplaces, hay uno en concreto que viene a la mente del todo el mundo. Esa posición de liderazgo ha convertido esta plataforma en un destino codiciado por quienes aspiran a destacarse como vendedores en línea. No obstante, es fundamental conocer, de entrada, los costes que supone vender en un marketplace tan popular.

El sueño de vender en esta plataforma comienza con la creación de una cuenta PRO, que tiene un coste mensual de 39 €. Una vez hecho esto, será necesario decidir si será el propio marketplace quien se encargue de la logística, si será el vendedor el que se haga responsable de todo el proceso de gestión de almacén, envíos, atención posventa, etc. o, en último caso, si se tratará de un modelo mixto. En este punto, la dificultad es doble, ya que no solo se debe asumir el coste de cualquiera de las opciones, sino que el verdadero reto reside en saber elegir con éxito cuál es la elección más rentable para el seller.

Pero esto no es todo, la comisión de la plataforma por venta, que oscila entre el 5 % y el 20 %, es otro factor que impacta en las ganancias, así como los costes de envío y devoluciones. También es importante tener en cuenta la inversión en SEO y publicidad, que, si bien es opcional, es clave para destacar entre la competencia. Una estrategia de posicionamiento poco acertada puede suponer el fracaso total de las ventas.

Otros factores que hay que tener en cuenta antes de vender en un marketplace Además de los costes, existen otros factores que se deben tener en cuenta a la hora de decidir dar el salto a estas plataformas. Para empezar, es importante destacar que algunos marketplaces cuentan con productos propios, por lo que la propia plataforma podría ser un competidor. En este contexto, si se quiere posicionar un producto cuyo nicho cuenta con la competencia directa del marketplace, habrá que hacer un esfuerzo extra para conseguir triunfar con las ventas.

Por otro lado, los distribuidores deben estar preparados para competir contra sus propios proveedores, que pueden estar vendiendo los mismos productos dentro de la plataforma, ofreciendo precios más bajos. Además, a esto hay que sumarle la posibilidad de que el catálogo que se quiere vender se encuentre ya en nichos ocupados por vendedores chinos, entre los que las estrategias de black hat (comprar reseñas o secuestrar fichas de productos) son habituales.

Otro factor a tener en cuenta es el ratio de devolución, ya que, como se ha mencionado anteriormente, esto supone un elevado coste para las marcas. En el sector de la moda o el calzado, puede llegar a rondar el 50 %, por lo que realizar una auditoría de viabilidad de catálogo y hacer un profundo análisis de la competencia puede ser clave en este sentido.

Contar con un partner experto, clave para triunfar en estas plataformas Está claro que los marketplaces se han convertido en uno de los principales canales de venta online. Su capacidad para llegar a un público cada vez más amplio y diverso, y la posibilidad de poner a la venta productos sin necesidad de contar con un e-commerce propio, hacen de estas plataformas un atractivo muy grande para la mayoría de las marcas.

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, hay algunas dificultades que se pueden encontrar a la hora de vender en estas plataformas. Para hacer frente a todo ello, es indispensable contar con un equipo de expertos como el de Tandem Up, agencia marketplace que ayuda a sus clientes a optimizar su presencia en estas plataformas, consiguiendo así los mejores resultados.