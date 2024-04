La planta de bebidas de KAS y Pepsi en el País Vasco será emisiones netas cero en 2025

Coincidiendo con su 50 aniversario, se convertirá en la primera planta de bebidas de PepsiCo a nivel mundial en conseguirlo, gracias a la electrificación de las operaciones de la planta y supondrá eliminar 1.834Tn de CO2 al año. Esta iniciativa pionera se enmarca en la estrategia de sostenibilidad "PepsiCo Positive" con el objetivo de reducir a nivel global para 2030 un 75% las emisiones en sus operaciones directas y un 40% en sus operaciones indirectas y ser emisiones netas cero en 2040 La compañía PepsiCo ha anunciado hoy en el marco del congreso Food 4 Future 2024, que su planta de bebidas refrescantes ubicada en Etxabarri-Ibiña (Álava), donde se elaboran las icónicas marcas KAS, Bitter KAS y Pepsi, entre otras, se convertirá en la primera planta emisiones netas cero a nivel mundial para PepsiCo en 2025.[1]

La planta de producción ya contaba con electricidad procedente de fuentes renovables desde el año 2015 y ahora, gracias a este proyecto de descarbonización, se sustituirá el gas natural por energía eléctrica, para llegar al objetivo del 100% de electrificación de las instalaciones. Un equipo multidisciplinar lleva dos años trabajando en el desarrollo de este programa piloto para lograr su exitosa implementación.

La compañía prevé alcanzar este hito el año que viene, avanzando así en la hoja de ruta a nivel global que tiene como objetivos: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus operaciones directas (alcance 1 y 2) en un 75%, y en sus operaciones indirectas (alcance 3), en un 40% para 2030 (tomando el año 2015 de referencia) y convertirse en emisiones netas cero en 2040. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad "PepsiCo Positive" (pep+), y, convierte de nuevo a la planta del País Vasco en pionera, tras lanzar en España en 2021 toda la gama Pepsi en botellas 100% de plástico reciclado y producir una nueva solución de cartón para la agrupación de latas, además de pilotar el cambio a tapones adheridos a las botellas. Además, este 2024 la planta alavesa celebra sus 50 años de historia.

Pol Codina, director general de PepsiCo en el Suroeste de Europa afirma, "me siento tremendamente orgulloso de que nuestra planta de bebidas en Álava se convierta en la primera de nuestra compañía a nivel mundial en ser emisiones netas cero el año que viene. Este es sin duda una gran noticia que además coincide con una fecha muy especial para nosotros, nuestro 50 aniversario. Aun así, somos conscientes que todavía tenemos un largo camino por delante para descarbonizar toda nuestra cadena de valor y, para ello, esperamos poder contar con la máxima colaboración de todos nuestros compañeros de viaje".

Codina anunció a las autoridades vascas este hito en el marco de Food 4 Future, la feria de innovación y sostenibilidad alimentaria que se celebra estos días en Bilbao. Después de su encuentro, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha calificado de "excelente noticia la decisión conocida a través de los directivos de la empresa. La apuesta por descarbonizar el proceso industrial de la planta alavesa, con todo lo que ello supone de inversión y esfuerzo, es un ejemplo a seguir. Una medida completamente alineada con la política industrial del Gobierno Vasco, es decir, con la apuesta por el desarrollo sostenible en general y por la descarbonización de la industria en particular. Un ejemplo para el resto de la industria vasca y un orgullo por ver que la primera fábrica a transformar de Pepsico sea la planta de Etxabarri Ibiña", remarcaba Tapia.

La iniciativa ha sido presentada a la primera convocatoria del PERTE de descarbonización industrial, enmarcada dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España para la distribución de los fondos europeos Next Generation.

La planta de PepsiCo ubicada en la localidad de Etxabarri-Ibiña cuenta con un fuerte arraigo local y este año cumple 50 años de historia. Tiene un total de 200 empleados, seis líneas de producción, desde donde se producen más de 300 referencias, entre ellas bebidas tan reconocidas y queridas a nivel local como Pepsi, KAS, Bitter KAS y 7UP.

[1] PepsiCo contará con un auditor externo certificado que medirá las emisiones de la planta de Etxabarri-Ibiña antes y después de la ejecución del proyecto.