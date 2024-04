Repara tu Deuda Abogados cancela 39.000€ en Valencia gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

La pandemia del COVID-19 y la inestabilidad laboral del concursado han provocado que cayera en un estado de sobreendeudamiento El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Valencia ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado exonerado de una deuda de 39.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para costear la matrícula de estudios superiores como director de orquesta, con estancias internaciones. Al principio no tenía ningún problema en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, durante su etapa de estudios se encontró con la pandemia del COVID-19, posponiendo las clases. Lamentablemente, la vida laboral del deudor ha sido inestable, combinando momentos de empleo intermitente con épocas de desempleo. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermadas, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes".

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Conforme pasa el tiempo, cada vez son más las personas que intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Para triunfar en el proceso, es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado.

Los casos de éxito demostrables con sentencias son una de las claves para elegir correctamente y saber que no nos están engañando con información atractiva pero falsa. Repara tu Deuda Abogados representa en los juzgados a más de 23.000 particulares y autónomos que han depositado en ellos su caso. Hay que señalar que el importe exonerado es superior a los 200 millones de euros y que la cifra continúa aumentando a raíz del elevado número de trámites que se gestionan.

Bertín Osborne es de hace varios años imagen oficial del despacho de abogados. Esto sirve para que muchas personas sean conocedoras de esta legislación. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que está permitiendo a muchas personas empezar de nuevo desde cero. Contar con figuras públicas permite que sea más sencillo que no quede nadie sin saber que existe un mecanismo de segunda oportunidad que les permite empezar una nueva vida".

