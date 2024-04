¿Cómo acceder a 7 cursos gratis para autónomos?

En la era tecnológica actual, los emprendimientos en línea representan todo un desafío, ya que el tejido empresarial desde hace un tiempo ha tenido que modificar su dinámica debido a la necesidad de conseguir una mayor visibilidad de sus productos o servicios y atraer más clientes de manera automática.

Esto ha llevado a que muchos emprendedores y organizaciones deban abordar el marketing digital de manera particular, con la incorporación de personal especializado en internet o mediante la formación online de sus propios empleados.

En ese sentido, Gonzalo de la Campa a través de su Escuela Emprende ofrece la oportunidad de acceder a 7 cursos online gratuitos para emprender online, crear un negocio rentable y trabajar desde casa. Este reconocido especialista en marketing digital dispone también de diversos packs con descuentos, beneficios y precios asequibles.

Un amplio portafolio de cursos para emprender online Para quienes no conocen sobre marketing digital y desean iniciar un negocio en internet sin perder su tiempo libre, Gonzalo de la Campa (con más de 15.000 alumnos y más de 125.000 seguidores en YouTube) facilita una innovadora metodología de formación que permite conseguir resultados visibles en Internet de forma rápida, directa y rentable.

En este marco, el fundador de Escuela Emprende ofrece un extenso catálogo de cursos de emprendimiento online. En la categoría de creación y aprendizaje destacan los cursos de Inteligencia Artificial, crear una Academia Online, una página web con WordPress y Elementor Pro o Divi; junto con otros muchos como un Curso de YouTube, de vender con WhatsApp, etc. Asimismo, el sitio incluye el curso para generar tiendas online con WooCommerce, cómo ser Diseñador Web Profesional o incluso un curso de fiscalidad para autónomos que cubre todos los aspectos relacionados con obtener el alta, gestión del IRPF, IVA, etc.

El youtuber español también despliega cursos de visibilidad y ventas, con propuestas para dar vida a embudos de ventas y sacar máximo provecho de la IA. Además, este segmento abarca estrategias para captar clientes con la web, optimizar el posicionamiento SEO de los emprendimientos digitales, y métodos para disponer de ingresos pasivos (estrategia de afiliados) e incrementar la rentabilidad del negocio mediante WhatsApp, Telegram y neuromarketing.

Ahorrar meses de trabajo en la creación de webs En Escuela Emprende tratan de ayudar a los emprendedores y disponen de diversos packs accesibles, con descuentos que están sujetos a actualizaciones. Uno de ellos es el pack “TODOS LOS CURSOS + WEB” que no solo cuenta con soporte técnico directo y 1 a 1 durante un año completo por mail, acceso de por vida a la plataforma, y más de 5.000€ en plugins y descargables, sino que es la única formación del mundo en la que se podrá descargar hasta 3 páginas web completas de WordPress con todos los plugins que se necesitan ya instalados y configurados, con plantillas en todas las páginas (Inicio, Quién Soy, Servicios, etc.) para que de forma rápida puedas descargarla, importarla en el hosting y personalizarla con los contenidos, ahorrando muchísimo tiempo en realizar todos los temas técnicos desde cero, que se tendrían que realizar al diseñar una web.

Estas 3 páginas web se podrán usar en proyectos ilimitados y de por vida. Una de ellas es una web corporativa informativa, otra es una academia online y otra una tienda online. Todas ella, con los plugins y configuraciones más avanzadas y diseñadas para que se generen ingresos de forma rápida y sencilla.