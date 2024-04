José Antonio Aguado González publica ‘Mujeres y silencio’, una obra de teatro que sirve de denuncia contra la violencia machista

Mujeres y silencio es la nueva obra de José Antonio Aguado González, de la que él mismo destaca “la denuncia como teatro social de las diferencias violencias machista ejercidas contra las mujeres”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un tipo de teatro que busca además de la denuncia social, la sorpresa dramatúrgica y el acercamiento a la literatura desde la reflexión y el estilo”.

Sinopsis

Mujeres y silencio es una original obra antológica compuesta por varios relatos breves de diferente género y extensión. Muestra una narrativa potente y evocadora que explora temas profundos y complejos, como la identidad, el abuso, la opresión y la resistencia. El autor utiliza una combinación efectiva de descripciones detalladas, metáforas y simbolismo para transmitir las emociones y las experiencias de manera vívida a través de los personajes.

La prosa está hábilmente estructurada para capturar la intensidad emocional y la complejidad de los temas abordados, lo que crea un impacto duradero en el lector.

Autor José Antonio Aguado González (Fayón, Zaragoza, 1962). Licenciado en Filología Hispánica por la UAB. Autor de un libro de poemas MB. Postgrado en Teatro y Educación. Postgrado en Movimiento y Educación por el Institut del Teatre. Director y dramaturgo de la Compañía8 (teatro no profesional).

Crítico de teatro Diario de Terrassa/ Diario de Santquirze.

Autor de:

Esto no ocurre con las películas (comedia).

Dones i silenci (teatro social), Premio de las artes del Mediterráneo.

Más bonita que una ternera a topos (musical).

Micropiezas8 (micropiezas de teatro breve).

Director durante cuatro años de la Compañía Sarau de la ONCE (2000-2004).

Proyecto Medusa (2005-2006).

Profesor jubilado de Artes Escénicas de Bachillerato Artístico en el INS de Viladecavalls (1992-2022).

Sobre el verano más fresco del resto de nuestras vidas y los imbéciles (Editorial Círculo Rojo, 2023).