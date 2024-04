Del arte, la bicicleta, música y premios

Aragón es una cuna del arte desde la honestidad y la perseverancia y que desde el siglo XV ya se ha adelantado a su tiempo y ha destacado por grandes personajes que han cambiado la historia.

Fue Fernando II el Católico, el precursor de la España que conocemos y de su unificación. En el siglo XV Miguel Servet con su descubrimiento de la circulación pulmonar. El siglo XVII, Francisco de Goya un artista y pintor de renombre mundial, además de personajes como el Conde de Aranda, el político que hizo realidad la Ilustración en Aragón y en España o el mismo Ramón Pignatelli, el primer “activista” de su tiempo que buscó terminar con la pobreza en ese momento.

En el siglo XIX ya la figura de Joaquín Costa que se imaginó a una España en una estructura como la que es hoy en la actualidad la Unión Europea. En el siglo XX fueron innumerables las figuras que han destacado como el escultor Pablo Gargallo coetáneo de Picasso , Luis Buñuel el primer Oscar español con su película “El discreto encanto de la burguesía” en 1972 o Pertegaz el modisto que ganó el premio internacional del “Oscar de la Costura” de la Universidad de Harvard.

En pleno siglo XXI, no son menos las figuras que destacan como el escritor Antón Castro, el Heraldo de Aragón o el mismo Luis Alegre que han destacado por recibir el Premio Mundial de la Excelencia Águila de Oro en 2023 su último premio desde que en el año 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural; en 2021, el Labordeta de Comunicación y en 2022 el Premio Pilar Narvión.

Recuerdo con cariño y nostalgia cuando me hice con el libro de relatos de “El testamento de amor de Patricio Julve” de Anton Castro , un magnífico libro de poco más de 200 páginas que hablan de 150 años de amor y olvido con la columna central de la obra, Patricio Julve, y que comienza con Ramón Cabrera , militar carlista conocido como “El tigre del Maestrazgo” hasta el rodaje de Tierra y Libertad de Ken Loach en 1994.

Con añoranza miro atrás ese año 1995 y que mi motivación por adquirirlo fue entre otras ese recuerdo de haber sido parte de esa maravillosa producción de Ken Loach en el que fue mi comienzo como actor de figuración, yo que venía del mundo del teatro, en el mundo del cine , un veneno que aún recorre mis venas, lo mismo que mi vocación por las letras.

Desde ese momento, su literatura me enganchó, y libro que sacaba yo me hacía con él. Algunos de ellos se han llevado al cine, como recientemente pasó con su novela Caiñena y que dirigió Javier Calvo y se estrena en este año.

El próximo 16 de abril se presentará su último libro “El paseo en bicicleta” con los textos de Antón Castro y las ilustraciones de Josema Carrasco en Zaragoza y la que se encontrarán el poeta y escritor Fernando Sanmartin y la diseñadora e ilustradora Marta Martínez y la actuación de Gabriel Sopeña, ese Doctor en Filosofía y Letras y músico y compositor vocacional que ha trabajado con Mas Birrás o con Loquillo desde principio de 1980.

Josema Castro, destacado ilustrador que recibió el Premio al autor revelación por votación popular en el XXIX Salón del Cómic de Barcelona 2010 y nominado como mejor dibujo y mejor cómic en el Salón del Cómic de Zaragoza de 2011.

Un libro que se centra en la bicicleta y que busca reafirmar, la redención de ese olvido con esa belleza y emoción que pedalea, palabra a palabra, página a página y que va desde la sensualidad, pasea por el amor y el paisaje de la melancolía y en el que no falta la figura de la mujer y como no su Zaragoza con esa frescura y fuerza que caracteriza sus escritos, desde artículos de prensa a sus obras literarias.