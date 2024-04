​Nuevo Opel Frontera, espacioso, eficiente e inteligente

Opel está dando el pistoletazo de salida a un nuevo capítulo en la larga y exitosa historia de la compañía: el fabricante de automóviles con sede en Rüsselsheim ha revelado hoy las primeras imágenes del nuevo Opel Frontera. El divertido y espacioso nuevo SUV con el Blitz estará disponible desde el principio con variante eléctrica de batería, y los clientes también podrán optar por variantes con tecnología híbrida de 48 voltios.



"Con su combinación de diseño robusto, amplitud, soluciones inteligentes y transmisiones eficientes, nuestro nuevo Opel Frontera atraerá a una amplia gama de clientes que quieren destacar entre la multitud. Es ideal para el entorno urbano y suburbano, al mismo tiempo que ofrece una experiencia de recarga a nuestros clientes", dijo el CEO de Opel, Florian Huettl.

El nuevo Frontera ya deleita a primera vista con su robusta interpretación de la filosofía de diseño audaz y puro de Opel. La silueta delantera erguida y las proporciones delanteras únicas del nuevo Frontera, combinan un volumen interior funcional y espacioso con un aspecto muy audaz y resistente, pero moderno y expresivo. El nuevo emblema "Blitz" de Opel celebra su estreno en un modelo de serie y se sitúa con orgullo en el centro del Opel Vizor. El "vizor" negro le da a la parte delantera del Frontera una identidad única e integra a la perfección los faros Eco LED con luz de carretera automática y el Opel Blitz central. El Vizor está sostenido por una abertura de refrigeración trapezoidal en el tercio inferior y enfatiza la postura sólida y robusta del automóvil. La conocida "firma del ala" de Opel brilla en una interpretación moderna con tres bloques de iluminación separados por inserciones del color de la carrocería. La vista lateral revela un distintivo pilar C, que divide visualmente el interior. Por lo demás, los pronunciados pasos de rueda y los guardabarros plantan el coche firmemente en la carretera, al tiempo que dan al recién llegado un aspecto sólido y moderno.

Estación para smartphones, Intelli-Seat: soluciones inteligentes para la conectividad y el confort

El aspecto moderno continúa en el interior, donde el diseño inteligente se combina con la practicidad. Las amplias decoraciones horizontales en el panel de instrumentos y las puertas amplían visualmente el ya de por sí espacioso habitáculo. Además, el típico puesto de conducción Pure Panel totalmente digital de Opel, con dos pantallas de 10 pulgadas y sistema de infoentretenimiento multimedia, espera a los ocupantes y es tan llamativo como el nuevo volante atrevido y elegante. Opel sigue constantemente la filosofía de máximo confort con la mínima distracción, con una experiencia de usuario limpia y sencilla para evitar cualquier forma de estrés digital.



El recién llegado también atiende a aquellos que prefieren confiar en su propio dispositivo móvil al ofrecer una innovadora estación de teléfono inteligente opcional. Después de conectarse a la estación a través de una aplicación dedicada, el teléfono inteligente del usuario se convierte en el panel de control de infoentretenimiento del vehículo, interactuando también con los botones del volante. Y Opel vuelve a ofrecer innovaciones en los asientos a una amplia gama de clientes en el nuevo Frontera. La función patentada Intelli-Seat en los asientos delanteros, una ranura que alivia la presión sobre el coxis, garantiza un confort excepcional incluso durante los viajes largos en autopista. Además, los asientos no solo están ricamente elaborados y esculpidos, sino que también son llamativos gracias a las costuras en contraste. Las telas de los asientos también están disponibles en un material reciclado totalmente sostenible.

El factor de diversión del recién llegado se incrementa aún más con una serie de soluciones inteligentes. Por ejemplo, cargar dispositivos móviles es más fácil que nunca con un cargador inalámbrico refrigerado y dos puertos USB disponibles en la parte delantera y otros dos puertos USB disponibles en la segunda fila. Los dispositivos más grandes que normalmente no cabrían correctamente en el habitáculo interior, como las tabletas, se pueden guardar de forma segura en la consola central gracias a una correa flexible que los mantiene en su lugar. Otras áreas de almacenamiento abiertas en el interior pueden llevar equipaje de mano diario, con forro de goma que evita traqueteos y deslizamientos. Los pasajeros de la segunda fila pueden aprovechar los bolsillos integrados para teléfonos inteligentes en los respaldos de los asientos delanteros.

Espacioso, eficiente e inteligente: el compañero ideal para un estilo de vida activo sostenible

Además, el nuevo Frontera impresiona por su capacidad de carga. Con los asientos traseros levantados, ya ofrece más de 460 litros de espacio para el equipaje en el maletero: con los asientos abatidos, la capacidad aumenta hasta los 1.600 litros. La división 60:40 del banco trasero proporciona una versatilidad adicional, mientras que un segundo piso de carga viene de serie. Además, los clientes que necesiten llevar aún más equipaje en sus viajes o que quieran aprovechar al máximo la carga del techo de más de 200 kilogramos, pueden elegir los rieles de techo funcionales opcionales.

Como todos los nuevos modelos de Opel, el nuevo Frontera no solo impresiona por su diseño audaz y puro, sino también por su rendimiento responsable. Los clientes podrán elegir entre una variante puramente eléctrica de batería y una propulsión altamente eficiente con tecnología híbrida de 48 voltios. Independientemente de la transmisión que elija el cliente, puede esperar un alto nivel de placer de conducción gracias a la configuración específica del chasis. Los ingenieros de Rüsselsheim prestaron mucha atención a la optimización del control de la carrocería y a la entrega de las características de conducción típicas de Opel, incluso cuando se viaja por autopista.



Con su nuevo y expresivo aspecto, sus soluciones inteligentes y divertidas, junto con una fácil elección de propulsiones totalmente eléctricas o híbridas, el nuevo Opel Frontera demuestra una vez más que la marca alemana se toma en serio su compromiso de electrificación y, al mismo tiempo, atiende a una amplia gama de clientes.

