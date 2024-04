Mensaje de Juana a Luis y respuesta de Luis a Juana

MENSAJE DE JUANA A LUIS

No tengo oro ni plata, ni bienes evaluables, tan solo tengo los cables de una instalación barata.

Mis muebles, todos de Ikea, mis ropas del mercadillo, ¡no te intereso chiquillo, porquemi dote flojea!

Pero, si a pesar de todo, insistes en que te quiera, en mi alma de soltera encontrarás acomodo.

Y lo has de pasar tan bien, que aunque sin oro ni plata, te haré la vida tan grata ¡que creerás que es el Edén!

RESPUESTA DE LUIS A JUANA

Te contesto a tu misiva, tiritando de emoción, como si mi corazón funcionara a la deriva.

Y si hablamos de dinero, o bienes de plata y oro, pienso que el mayor tesoro es el cariño sincero.

Por eso me he decidido, a pesar de mi tibieza, a decirte con franqueza que me siento concernido.

Y que acepto sin recelo, oferta tan tentadora, ¡te prometo, desde ahora,

un pedacito de Cielo!