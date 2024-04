Las enfermedades por causas cerebrales cuestan el 15% del PIB mundial

La primera edición de ‘BioMed & Tech Talks’: Tu cita con la investigación y la innovación ha convertido a Granada en el epicentro de la Biomedicina y la Biotecnología. El Hospital Clínico Universitario San Cecilio, situado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha acogido este lunes la primera jornada de este nuevo evento independiente, transversal, internacional y multidisciplinar que se extenderá hasta el jueves 11 de abril, coincidiendo con la Semana Mundial de la Salud.





Más de 40 expertos en biomedicina y biotecnología, de los que más del 40% son mujeres, se dan cita en un evento llamado a ser referencia de la biomedicina y la biotecnología en el sur de Europa y que en su primera edición ha contado con la presencia de una eminencia de la neurociencia como el Doctor Álvaro Pascual-Leone, catedrático de Neurología de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, ‘Speaker’ de Honor’ de ‘BioMed & Tech Talks’, quien ha desarrollado una ponencia magistral sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo se estructura y cómo este cambia de manera constante cada 5 segundos: “El cerebro no está en reposo, está en continuo cambio y nos permite tanto adaptarnos como tener el riesgo de provocarnos enfermedades”, ha sostenido Pascual-Leone.

“Las enfermedades cerebrales son la mayor causa de miedo del mundo”

“Las enfermedades cerebrales son la causa número uno de sufrimiento y de miedo de la gente”, ha afirmado el prestigioso neurólogo antes de revelar un contundente dato: “Lo que más preocupa al 97% de la población europea es la posibilidad de desarrollar una demencia”. Para Álvaro Pascual-Leone es necesario “promocionar salud y no esperar a la enfermedad para enfrentarnos a ella”, pues el “abordaje actual de salud cerebral es reactivo”. Como dato llamativo, “las enfermedades y discapacidades por causas cerebrales son la mayor causa de discapacidad del mundo y cuestan más del 15% del producto interior bruto (PIB) mundial”.

“Andalucía impulsó un total de 702 investigaciones clínicas nuevas en 2023”

La Consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García Carrasco, ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes a este evento en el que también han participado en su jornada inaugural, el Secretario General de Salud Pública e I+D+I de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez, el Teniente de Alcalde de Granada, Vito Rafael Epíscopo, y el delegado del Rector para la salud de la Universidad de Granada, José Juan Jiménez Moleón.



La consejera Catalina García Carrasco ha señalado que “Andalucía impulsó un total de 702 investigaciones clínicas nuevas en 2023, lo que supuso un 19% de incremento en los últimos cinco años”, mientras que se ha congratulado porque Andalucía, y en concreto Granada, haya sido escogida para la celebración de este evento “es fruto de la apuesta clara y decidida del Gobierno andaluz por la investigación e innovación sanitaria”. “Significa que no sólo somos referentes en I+D+i, atención y cuidados, sino que también lo somos en adelantos del sector salud”, ha manifestado la consejera, quien señalaba, además, que a cierre del año 2023 había un total de 3.798 estudios activos entre ensayos clínicos, estudios observacionales e investigaciones clínicas con productos sanitarios.

El Instituto de Salud de Andalucía (ISA) nacerá con un presupuesto de 100 millones de euros Isaac Túnez, Secretario General de Salud Pública e I+D+i en Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha resaltado la apuesta que se está haciendo desde la Fundación Progreso y Salud -colaboradora de este evento- por el “desarrollo de una salud de excelencia, así como por la innovación y la investigación”. “Andalucía se proyecta al futuro con un nuevo horizonte con el compromiso de hacer el sistema más eficaz”, ha señalado Isaac Túnez, quien ha destacado el gran esfuerzo que se está realizando para la puesta en marcha del Instituto de Salud de Andalucía (ISA), que aglutinará “la gestión de la investigación, de la formación y la consultoría” y que puede ser una realidad a inicios de 2025.

El Instituto de Salud de Andalucía (ISA), que contará con un presupuesto de unos 100 millones de euros, “tendrá la capacidad de generar una carrera investigadora similar al CSIC que permita afianzar el talento” de los investigadores en una región que ha evidenciado un incremento en estudios activos, pasando de un 17% hasta más de un 60%. Dentro del ecosistema nacional, “España sigue siendo uno de los países referentes para el desarrollo de ensayos clínicos. A nivel Europeo, el 43% de los ensayos clínicos se desarrollan en nuestro país”, ha destacado Túnez.

“Considerar la Covid como una gripe fue un error”

Por su parte, el Doctor Amós García Rojas, médico epidemiólogo y miembro del Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expuesto los “acordes y desacordes” que se produjeron desde el año 2020 hasta la actualidad, especialmente en los meses más duros de la emergencia sanitaria a nivel mundial originada por la pandemia de Covid. Para el doctor García Rojas hubo “tres importantes errores de percepción iniciales: considerar la Covid como una gripe por un deseo de minusvalorar un problema de salud importante; el debate de las mascarillas; y, por último, creer que se trataba de un virus estacional”.



En opinión de Amós García Rojas, el contexto de “calentamiento global, el cambio en el nicho ecológico, la pobreza, la relación del humano con los animales son factores claves en el desencadenamiento de pandemias, que volveremos a sufrir en un futuro”. Para ese momento debemos de estar preparados y para el epidemiólogo canario será fundamental que dispongamos de “un sistema sanitario sólido, robusto y firme. Una atención primaria fortalecida que nos permitirá monitorizar y fiscalizar mejor la pandemia”. Del mismo modo, “políticas de salud pública claras” que permitan que toda “la ciudadanía reciba sus dosis de vacunas en tiempo, forma y en espacios habilitados para ello por parte de profesionales sanitarios cualificados”.

“El sector salud, el segundo en volumen de inversión”

Jorge Pou, director de Innovación y Operaciones Comerciales de GSK España, ha destacado el crecimiento del sector salud que “en 2023 era el segundo sector en volumen de inversión en emprendimiento” solo por detrás del sector financiero, al que sólo le separaba un punto porcentual. “El momento es ahora”, ha resaltado Pou. “El momento de juntar ciencia y tecnología para mejorar la vida de los pacientes por el estado de madurez de ciertas tecnologías, por la mayor disponibilidad de datos y por mayor capacidad alrededor del mundo salud”, ha sostenido el representante de GSK España.

“La unión de ciencia y tecnología es lo que nos va a llevar a tener un impacto en los pacientes y a mejorar su asistencia”, ha indicado Jorge Pou, para quien la “tecnología no es nada sin las personas”. Bajo su punto de vista, el sector tecnológico tiene la “gran responsabilidad de empoderar a los médicos de Atención Primaria, ayudarles a tener las mejores herramientas para que le ayuden a tomar buenas decisiones”.

“España ha consolidado en los últimos años su liderazgo en ensayos clínicos”

Dentro de la nómina de notables representantes del sector, Farmaindustria, patronal farmacéutica que agrupa a 134 laboratorios nacionales e internacionales que trabajan para mejorar la salud y el bienestar de las personas, ha estado representada por Amelia Martín Uranga, directora de Investigación Clínica y Traslacional, quien ha mostrado su preocupación por “la pérdida de competitividad en Europa”, aunque “España ha consolidado en los últimos años su liderazgo en ensayos clínicos”. Amelia Martín ha destacado el “trabajo por el fomento de la formación y la investigación” gracias a uno de los buques insignia de la patronal, el Proyecto Best, mientras que ha apostado por “un proyecto país, no solo en el área de investigación clínica, sino traslacional”. La responsable de Farmaindustria ha señalado el gran trabajo que se está llevando a cabo en Andalucía en torno a la investigación clínica aunque se posicione como la tercera región de España por detrás de Madrid y Cataluña, donde se concentra más del 50% de esta ocupación.

“Un tercio de los datos que existen hoy grabados en un dispositivo son de origen biomédico” Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud, ha ofrecido un apunte revelador sobre la magnitud de los datos dentro de la medicina y su aplicación en la Inteligencia Artificial, pues “un tercio de los datos que existen hoy grabados en un dispositivo son de origen biomédico”. Más allá de las imágenes, la IA es útil para la “predicción o prevención”. Mientras, Miguel Ángel Armengol, coordinador de Big Data de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud, ha destacado que “la clave está en la colaboración multidisciplinar para crear unos entornos con la visión de expertos de diferentes campos”.

Del metaverso al incluverso

Por su parte, Amaya Jiménez Moreno, investigadora en Inteligencia Artificial para Realidad eXtendida en Nokia Spain, XR Lab, ha realizado una interesante exposición de las aplicaciones de realidad extendida, “muy útil para multitud de ámbitos, incluido el bienestar de un paciente”. “Queremos convertir el metaverso en el incluverso. Aplicaciones de realidad extendida útiles, sencillas y para todo el mundo”. Por su parte, Manuel Romero, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y Catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla, ha tratado el tema de la “esclerosis hepática metabólica” que “afecta a un tercio de la población mundial”.

La importancia de la Inteligencia Artificial en el futuro de la atención sanitaria

‘BioMed & Tech Talks’ ha contado con el respaldo institucional europeo desde el primer momento. Desde Bruselas, Iliana Ivanova, comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, se ha unido a esta primera gran cita de la biomedicina y la biotecnología en Granada con un videomensaje en el que ha destacado la importancia de la Inteligencia Artificial en el futuro de la atención sanitaria en Europa, pues “desempeñará un papel crucial en el procesamiento de datos sobre las enfermedades de los pacientes y los resultados de los tratamientos”. Ivanova ha repasado algunos de los diferentes proyectos en los que trabaja la UE, entre ellos, Horizonte Europa, “programa de investigación e innovación que apoya el desarrollo y la adopción de medicamentos personalizados”, uno de los ámbitos de interés de la Iniciativa Sanitaria Innovadora (IHI, por sus siglas en inglés), una asociación público-privada con un presupuesto de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Además, todos los visitantes han podido disfrutar de demostraciones de empresas y entidades líderes a nivel mundial. Desde un modelo de UCI para mostrar la metodología a emplear en momentos complejos y de alta incertidumbre, hasta una experiencia de Realidad Extendida, que tiene la posibilidad de llegar a tratar las fobias de las personas con discapacidad intelectual o, incluso, una bioimpresora y un biorreactor que ponen al alcance de la investigación y la ciencia una tecnología diseñada a medida, que nace para integrar las ventajas de la fabricación aditiva con la ingeniería de tejidos, aplicada a la medicina regenerativa. En la jornada de mañana también podrán vivir experiencias únicas en esta zona demo exclusiva.

La primera edición de ‘BioMed & Tech Talks’ ha tenido un importante impacto mediático, pues han sido numerosos medios de comunicación los que han recogido los primeros pasos de este evento llamado a ser referencia de la Biomedicina y la Biotecnología en el sur de Europa como Telecinco, Canal Sur, con el programa ConCiencia, Granada Hoy o Granada Digital, entre otros.

Un formato innovador

Todas las ponencias de hoy pueden verse a través de ‘El Observatorio’, la plataforma digital de Medina Media Events, en la que además todas las intervenciones quedarán a disposición 24/365 para su consumo bajo demanda, tipo Netflix, pero sin coste. La jornada de mañana, martes 9 de abril, tratará temas tan importantes como los retos y desafios de la investigación clínica, la relevancia de la colaboración público-privada en la salud, el papel de las empresas y startups en este sector o los diálogos científicos desde Andalucía.

La primera edición de ‘BioMed & Tech Talks’ está organizada por Medina Media Events en colaboración con la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y está apoyada por GSK, Nokia, El Observatorio y el Hospital Clínico Universitario San Cecilio. También colaboran Andalucía TRADE, ASEBIO, Wellness Forum y Granada Convention Bureau, entre otros.