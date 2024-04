​¿Cómo dar una segunda vida a tu ropa vieja y cuidar el medio ambiente?

Llega la primavera y el verano, y con ellos el cambio de armario. Este período no solo implica guardar las prendas de invierno, sino que es una oportunidad perfecta para dar una segunda vida a las prendas que ya no nos ponemos.





En España, cada persona genera 19 kg de residuos textiles al año, según el “Análisis de la recogida de la ropa usada en España”, elaborado por Moda Re- en 2021. TerraCycle, compañía especializada en el tratamiento de residuos difíciles de reciclar, propone cuatro ideas para dar una segunda vida a la ropa que ya no usamos. Son consejos fáciles de incorporar en la vida diaria y que marcarán la diferencia:

Dona la ropa que ya no usas: dona la ropa que ya no uses, siempre que esté en buen estado, a organizaciones benéficas locales, refugios para personas sin hogar o tiendas de segunda mano. Darás una segunda vida a la ropa que ya no usas, beneficiarás a personas que la necesitan y reducirás de forma directa tu impacto en el medio ambiente.

Upcycling: ¿Sabías que en España se desechan unas 900.000 toneladas de ropa al año, y el 88% acaba en vertederos? Así lo afirma el informe Análisis de la recogida de la ropa usada en España de Moda Re-. Ante esta situación, el upcycling, que consiste en transformar prendas viejas en nuevas creaciones, es una solución innovadora y creativa. Por ejemplo, convierte camisetas en bolsas reutilizables, jeans en shorts o suéteres en almohadas. Esta práctica no solo reduce la cantidad de residuos textiles, sino que también fomenta la creatividad y ¡te permitirá vestir con outfits únicos y super personalizados!

Reciclaje de tejidos: la recogida selectiva de telas será obligatoria en la Unión Europea en 2025, como ya lo es del vidrio, el plástico o el papel. En Alemania, el 75% de los textiles ya se recolectan por separado. En España el reciclaje de ropa vieja no está tan generalizado, pero ya existen iniciativas muy interesantes que lo promueven. Por ejemplo, TerraCycle cuenta con las cajas Zero Waste Box, cajas de recolección de ropa y tejidos que no se pueden reciclar en los contenedores tradicionales, y que encontrarás en comercios. La ropa recogida gracias a esta iniciativa, se envía al centro de procesamiento, donde se tritura, se lava y se seca. El material que sobra se utiliza para rellenar colchones y como aislante, entre otras cosas. ¡Es una forma efectiva de promover el reciclaje textil y evitar que la ropa que no usamos acabe en los vertederos!

Intercambios de ropa: organiza o participa en eventos de intercambio de ropa con amigos, familiares o vecinos. Esta práctica no solo promueve la socialización, sino que también permite que la ropa en buen estado encuentre un nuevo hogar sin necesidad de comprar nuevas prendas. Es una manera divertida y sostenible de renovar tu armario mientras reduces tu impacto en el medio ambiente. ¡Con estos consejos, podemos trabajar juntos para construir un futuro más verde!