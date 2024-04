​Qué es la 'golden visa' y por qué el Gobierno de España anuncia su eliminación

La "golden visa" o visado de oro, un programa que ha servido como puente para que inversores extranjeros encuentren un hogar en España, se encuentra en la mira del Gobierno español. Este visado, que permite la residencia a cambio de inversiones significativas, ha sido un pilar para el mercado inmobiliario y empresarial del país, pero también ha suscitado debates sobre equidad y seguridad. A medida que España contempla poner fin a este esquema, es esencial entender qué es la "golden visa", su impacto hasta la fecha, y cómo se compara con programas similares en otros países.





¿Qué es la "golden visa"?

La "golden visa" en España es un programa de residencia por inversión que se introdujo en 2013, como parte de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Su objetivo era atraer a inversores internacionales a contribuir al mercado inmobiliario y al tejido empresarial del país, ofreciéndoles, a cambio, la posibilidad de residir en España. Para calificar, los inversores deben realizar una inversión significativa, que puede incluir la compra de bienes inmuebles valorados en más de 500.000 euros, una inversión de 1 millón de euros en acciones o cuentas bancarias españolas, o la creación de una empresa que genere empleo.

Impacto y controversia

La "golden visa" ha tenido un impacto considerable en la economía española, especialmente en el mercado inmobiliario. Ha atraído a miles de inversores, principalmente de Rusia, China y Oriente Medio, inyectando capital y revitalizando áreas que habían sido especialmente golpeadas por la crisis económica de 2008. Sin embargo, el programa no ha estado exento de críticas. Algunos señalan que ha contribuido a la inflación de precios de la vivienda, haciendo más difícil para los locales acceder a ella. Además, ha habido preocupaciones sobre la diligencia debida y el riesgo de que el programa sea utilizado para el lavado de dinero.

El fin anunciado por el Gobierno español

El Gobierno español ha anunciado su intención de revisar y finalizar el programa de la "golden visa". Esta decisión surge en un contexto de creciente escrutinio de las políticas migratorias y de inversión a nivel global, así como de las críticas internas sobre su impacto en el mercado de la vivienda y las comunidades locales. Aunque aún no se han detallado los plazos o las condiciones de esta transición, el anuncio ha generado un debate sobre el futuro de la inversión extranjera en España y sobre cómo el país puede equilibrar la necesidad de inversión con la protección de sus ciudadanos y su economía.

Paralelismos internacionales

España no es el único país que ha estado ofreciendo visas de oro; de hecho, es parte de una tendencia global. Países como Portugal, Grecia, Malta y Chipre tienen programas similares que buscan atraer a inversores a través de la residencia o la ciudadanía. Fuera de Europa, naciones como Estados Unidos y Canadá ofrecen visas que facilitan la residencia a inversores y empresarios.

Cada uno de estos programas tiene sus particularidades, pero todos comparten el objetivo común de atraer capital extranjero. La efectividad y las críticas a estos programas varían, desde elogios por estimular la economía hasta preocupaciones sobre la justicia social y la seguridad nacional.

Perspectivas futuras

La "golden visa" ha sido un capítulo significativo en la historia migratoria y económica de España. Su posible conclusión marca un momento de reflexión sobre cómo los países equilibran la bienvenida a inversores extranjeros con la protección de sus intereses nacionales. A medida que España y otros países evalúan el futuro de sus programas de inversión, será crucial encontrar un camino que promueva la sostenibilidad económica, la equidad y la seguridad. La atracción de capital extranjero seguirá siendo una prioridad, pero cómo se logra y se gestiona este objetivo está en evolución. La decisión de España de reconsiderar la "golden visa" es un recordatorio de que la política migratoria y económica debe adaptarse continuamente a un entorno cambiante, buscando siempre el equilibrio entre el crecimiento y la inclusión.