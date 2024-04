Flysurf proporciona una lista de las playas de surf para principiantes en Cádiz

Todos los años, la costa sur de España recibe a numerosos surfistas nacionales e internacionales, que llegan a disfrutar de las impresionantes playas, el clima cálido, las fabulosas olas y sus servicios e instalaciones.

En este sentido, una de las provincias más atractivas es Cádiz, donde se pueden encontrar múltiples spots con una gran variedad de condiciones de marea y de viento, lo que genera diversas opciones para deportistas de distintos niveles, incluyendo los que apenas tienen sus primeros contactos con las olas.

Al respecto, la empresa especializada en diseño y distribución de tablas Flysurf ofrece una lista de las playas de surf para principiantes en Cádiz.

La Cortadura El primer punto mencionado por Flysurf es la playa de La Cortadura, que se ubica justo en la entrada de la ciudad, junto a sus reconocidas murallas. La tienda de tablas de surf menciona que dicha playa es idónea para los principiantes debido a su fondo de arena, sus condiciones de marea media y el viento del norte. Todo esto genera olas suaves, así que los practicantes están libres de los sustos.

La Fontanilla Otra de las playas que Flysurf recomienda a quienes quieren remontar sus primeras olas es La Fontanilla, ubicada en Conil de la Frontera. Sin embargo, la tienda aclara que este spot solo es apto para principiantes en días de condiciones tranquilas.

La empresa también advierte que existe una zona de fondo de roca, por lo que es preferible quedarse en la zona de espumas. Otro aspecto que se debe considerar en esta playa es que en verano solo se permite surfear fuera de las horas de baño.

El Palmar En la lista de Flysurf no podía faltar El Palmar, una de las playas para surfistas más reconocidas de toda España. Este spot se ubica en Vejer de la Frontera y tiene casi 4 kilómetros de longitud, lo que la convierte en un auténtico paraíso para los surfistas.

Lo más característico de El Palmar es que dependiendo de las condiciones pueden registrarse olas suaves y apropiadas para todo público. Pero, por ejemplo, en los meses de invierno, la playa se transforma en el idilio de los surfistas experimentados por sus olas de 2 metros. Por lo tanto, lo más aconsejable para los principiantes es visitarla durante el verano.

Los vientos de Tarifa De igual manera, la lista de playas de surf para principiantes en Cádiz no estaría completa sin incluir alguna de Tarifa, conocida como la capital europea del viento. En esta área la mayoría de las opciones son aptas para surfistas de nivel medio y avanzando, pero también se encuentran puntos apropiados para principiantes, como Punta Paloma.

Finalmente, Flysurf menciona que lo mejor de Cádiz es la cercanía de sus spots, por lo que los surfistas principiantes no tienen que recorrer grandes distancias en la búsqueda de playas con las condiciones adecuadas.