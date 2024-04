​El emprendedor y consultor empresarial Josu Gómez galardonado por el premio Ones Mediterránia

El consultor y emprendedor Josu Gómez, fundador de la Red Business Market para el impulso del emprendimiento, la innovación y el desarrollo de ciudades medias y territorios rurales ha sido galardonado con el Premio Ones Mediterránia , galardón de trayectoria internacional que anualmente entrega en la ciudad de Tarragona la Fundación Mare Terra Mediterránea. El jurado de los premios ha tenido en consideración la trayectoria permanente de impulso a la construcción de ecosistemas innovadores y sostenibles así como la vocación permanente de Gómez Barrutia en la generación de conexiones que han posibilitado la escalabilidad de proyectos de impacto territorial. Junto a ello, el compromiso del galardonado en el campo de la sostenibilidad y la economía circular a través de una constante vocación como articulista y desarrollador de iniciativas de lucha contra el cambio climático y el calentamiento global han sido elementos que han determinado este premio. Gómez Barrutia es desde el año 2004 miembro del proyecto Project Climatic impulsado por el premio nobel de la Paz Al Gore, Embajador Mundial de la Economía Circular y embajador de honor de entidades como la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes entre otras.



Los Premios ONES MEDITERRÀNIA se convocan, desde el año 1995, para reconocer y distinguir los proyectos y las trayectorias de personas y colectivos que destacan en la conservación, la defensa y el conocimiento del medio ambiente y la cultura solidaria. Otorgado por un jurado cualificado e independiente, este certamen otorga los Premios Ones, diferentes reconocimientos y menciones especiales además del Premio Honorifico Mediterráneo.

En su edición 2024 junto con Josu Gómez Barrutia han sido premiados en las diversas categorías de estos galardones entre otros iniciativas como Cirugía en Turkana, ganadores del Premio Ones Mare Terra, por su labor asistencial, docente e investigadora en el campo de la cirugía y la salud en Turkana (Kenia). La organización Women Actions Sustainability, galardonada con el Premio Ones EFEVerde, por su contribución al aumento de la sostenibilidad como herramienta clave en el liderazgo profesional femenino y el desarrollo empresarial o el periodista Javier Ruiz Pérez galardonado con el Premio Ones Foca Mediterránea, por su labor de comunicación en la lucha contra la desinformación y su contribución al periodismo económico.