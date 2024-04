La historia contada con dolor, sin mentiras

Es un pequeño placer poder remitirle unos cuantos retazos de mi infancia de los años 40.



La guerra civil, COMO USTED SABE o COMO SE LA DEBERÍAN HABER ENSEÑADO, (usted nació en 1972), había llegado a su fin con las consecuencias, siempre previsibles, de una tragedia familiar.

Todos siguen considerándose “propietarios de unas realidades históricas multicolores”.

Es verdad que existió un levantamiento en 1936; es verdad que después de acabado el enfrentamiento civil hubo situaciones “sociales” extremas; es verdad que la naturaleza humana lleva impreso en su interior el “yo, tú, él”, además los sentimientos contrapuestos de “vencedor y vencidos”, pero también es verdad que todos nosotros, que conformamos el “gran universo de vida fértil”, tenemos el don de la inteligencia, de la prudencia, de la convivencia, del juicio justo o por lo menos neutro: es verdad, no nos olvidemos, que las civilizaciones, que luego serán historia, SIEMPRE HAN ESTADO EN MANOS DE ESCULTORES “MUY INTERESADOS”, conocidos, según las épocas, como “dioses”, “religiones”, “jerarquías”, “nobleza”, “economistas”, “huestes bárbaras”, “emperadores”, “soldados militares de sangre fácil” y la “milicia” defensora de sus realidades (entiéndase sus intereses).

Usted, señor Pedro Sánchez, meramente es una pieza NUEVA de este puzzle; digo NUEVA porque ahora ha aparecido una fuerza llamada “CODICIA DE PODER y RIQUEZA”, que para conseguir lo que las fuerzas anteriores consiguieron quiere derrumbar el EDIFICIO RELIGIOSO, la RIQUEZA del ESFUERZO SOCIETARIO y DESTRUIR LAS ESTRELLAS MILITARES (léase la milicia defensora de la UNIDAD y de las FRONTERAS.

Usted, señor Pedro Sánchez, ha convertido España en un puzzle de piezas llenas de pólvora, con un resultado completamente distinto al concepto de PUZZLE CREADOR... triunfará que consiga “comer” a los demás y poder, de ese modo, convertir el tablero en un campo AUTÓCRATA.

Es verdad que toda guerra entierra sangre, familias y sueños pero también es igual de verdad que todas las guerras son provocadas por aquellos que quieren convertir los PUZZLES EN CAMPOS DE MINAS para de ese modo DOMINAR ELLOS SOCIEDAD.

Por eso, señor Pedro Sánchez, cuando uno tiene la poca vergüenza de visitar el GRAN SANTUARIO SAGRADO, RECORDATORIO DE LO QUE NUNCA DEBERÍA HABER EXISTIDO, debe hacerlo con la dignidad que conceden las LEYES JUSTAS QUE RECONOCEN TODO EL PROCESO DE LAS GUERRA CIVILES.

Usted, disfrazado de maniquí, fue al ahora llamado “Cuelgamuros”, a despreciar la verdadera historia, porque para hacer lo que ha hecho, primero debería haber MODIFICADO LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA O DEMOCRÁTICA y reconocer toda la sangre derramada de cualquier color que fuera y conservada en cualquier pueblo donde podría haber sido semilla para el bien de nuestra España.

Usted, simplemente, ha sido un maniquí de feria, acompañado de muchos cobradores, colaboradores a precio político... Eso no es IGUALDAD, eso es ser un DESMEMORIADO. Antes de 1936 murieron muchos, muchísimos y muchos templos religiosos fueron saqueados y quemadas por ODIO, no por JUSTICIA SOCIAL.

Usted se cree GANDHI, cuando ni siquiera le llega a la suela de su zapato. Usted no merece el respeto de muchos españoles que hemos vivido la guerra, la posguerra y los años de ilusión de la España de la Transición (transición, porque los que la hicieron sabían que había que mejorarla, no eran tontos).

Usted por curiosidad ¿conoce la historia desmadrada de España en los años treinta, previos al LEVANTAMIENTO? Sólo por “In odium fidei” (por odio a la fe), en la provincia de Madrid fueron muertos de forma violenta más de 1.000 personas. Ha investigado, señor Presidente, cuántos llegaron a ser en toda España, y... ahora, ¿dónde están?... Que yo, nacido en el 42, mamado los años del hambre, estudiado “con objetividad” y enriquecido de cultura gracias a personas sin odio, no consigo verlos en sus gloriosas leyes de todo tipo de “MEMORIAS...” Esas personas no eran de su color... NO, seguro que NO, pero eran ESPAÑOLES, simplemente, ESPAÑOLES.

Usted, ha tenido la oportunidad de reparar... no con Leyes sino con ACTITUDES DE HOMBRE DE ESTADO, no, como es su caso, con ACTITUDES DE HOMBRE EXTRAVIADO y ENGULLIDO POR LA SOBERBIA.

La Historia nunca miente; mejor NUNCA PUEDE MENTIR. La Historia puede ser emborronada, SÍ, muy emborronada... para eso, usted es uno de los mejores.

Por eso le aconsejo la lectura de “VECINOS DE SANGRE” de Pedro Corral. Puede que le abra los ojos. Si en algo le he ofendido, rogaré que se acerquen los “SALVADOS” de la Sexta TV y hagan un guion a su medida. Seguro que no necesitará ni maquillaje.

Un saludo desde un pequeño apartado de Madrid; oyendo permanentemente el aullido del lobo que habita allá por la Moncloa, metiendo miedo... pero sin dar trabajo, ni estudios, ni futuro... TODO EN USTED ES UNA FARSA.