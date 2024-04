«Todas las familias guardan secretos»

Gloria Llatser sabe lo que es el éxito. Fue una emprendedora precoz y con tan solo 25 años fundó su empresa aprovechando el boom de las nuevas tecnologías. Comenzó a cosechar numerosos premios a la innovación empresarial e incluso ha sido miembro de la Subcomisión del Gobierno para la elaboración de la primera Ley de Igualdad en el año 2005. Sin embargo, su vida no solo está basada en el éxito empresarial, pues uno de sus pilares fundamentales es su pasión por la escritura.

Los secretos no se pueden enterrar es su nueva novela, un thriller que, sin duda, afianza su carrera como escritora, tras el éxito de Diego Lobeira, su ópera prima.



1. «Tengo que leer mucho, porque algún día yo seré escritora». ¿Podrías contarnos esta anécdota, Gloria? Fue un regalo que mi hermana me hizo el día que presenté mi primera novela en Tarragona, mi ciudad natal. En ella recordó la anécdota de cuando yo leía todas las noches, lo que ocasionaba que mi madre viniese y nos regañase para que apagáramos la luz. Mi hermana, cansada de tanto trajín nocturno, un día me preguntó: «¿Por qué tienes que leer tanto?» Y yo le respondí: «Tengo que leer mucho porque algún día yo seré escritora».

Cuando lo escuché sentí una descarga en el corazón. Pensé: «Ahora lo entiendo». Esa fuerza, ese deseo interior que siempre me empuja a escribir, a pesar de que la vida me ha llevado por otros caminos.

2. En tu faceta profesional has conocido, indudablemente, el éxito. ¿Ha cambiado tu percepción sobre el mismo a lo largo del tiempo? Muchísimo. En el pasado, lo medía en términos de reconocimiento público y en cómo los demás percibían mis logros como extraordinarios, creyendo que esta era la verdadera marca del éxito. Sin embargo, con el tiempo, he llegado a comprender que el éxito trasciende la mera acumulación de elogios y miradas de admiración.

Ahora entiendo que el éxito es, más que cualquier cosa, un viaje personal e intransferible de autodescubrimiento, crecimiento y aprendizaje constante. No es un pico que escalar, sino un sendero que se despliega ante nosotros, lleno de lecciones valiosas, desafíos que superar y momentos de satisfacción por cada pequeño logro. Esta visión me ha enseñado a encontrar placer en el proceso y celebrar cada paso adelante, por modesto que sea, y entender el reconocimiento como un resultado de este proceso no una meta.

3. ¿Y qué sería para ti el éxito en literatura? Para mí, el éxito en la literatura es la capacidad de sintonizar y resonar profundamente con el universo emocional de quienes me leen, de establecer un vínculo íntimo que trascienda las páginas y se ancle en el corazón.

Ese eco emocional, esa comunión espiritual entre el texto y el lector, constituye la esencia de mi visión del éxito literario.



4. Háblanos de Los secretos no se pueden enterrar, tu nueva novela. Mi última novela se sumerge en la vida de Erika, una adolescente que se encuentra en ese delicado umbral entre la niñez y la adultez, un periodo de la vida que, como muchos recordamos, está lleno de incertidumbres y descubrimientos significativos.

Es un momento de la vida en el que los secretos se convierten en moneda de cambio común, pequeñas y grandes verdades que guardamos lejos de los ojos de nuestros padres, construyendo sin querer muros de silencio entre nosotros y ellos. Esa distancia, ese enfriamiento de los lazos que una vez nos unieron sin reservas, es una realidad que Erika, como muchos otros adolescentes, enfrenta cada día.

Pero hay más. Erika descubre que el mundo adulto también está lleno de sus propios secretos y ella tropieza uno tras otro con ellos.

5. ¿Por qué crear una historia que gire en torno a secretos familiares? La inspiración de esta historia surge de una verdad universal y a menudo incómoda: todas las familias esconden secretos. Algunos por miedo, otros por vergüenza o culpa, y muchos para proteger a quienes se ama. Pero ¿qué ocurre cuando lo oculto inevitablemente clama por ser descubierto? Esta historia es un tributo a la valentía que se requiere para confrontar esas verdades y, en el proceso, confrontarse a uno mismo.

6. ¿Los secretos nos protegen o nos condenan? Los secretos son nuestros cómplices silenciosos, a veces protectores, a menudo carceleros. Hay secretos de muchos tipos y puede que algunos nos protejan, pero, desde mi punto de vista, la mayoría nos condena, porque nos atrapan en una red de culpa. Es el miedo a las consecuencias o la vergüenza lo que nos lleva a esconder verdades. Pero mientras más ocultamos, más peso cargamos, y con el tiempo, lo que escondemos puede revelarse como nuestro mayor enemigo. En el intento de salvaguardarnos, tejemos una telaraña de silencios que, poco a poco, se convierte en un laberinto de sombras.

7. Los secretos no se pueden enterrar está catalogada como thriller. ¿Es un género en el que te vas a especializar? Sí, sin duda. Creo que es un género que me permite abordar conflictos intensos y sumergir al lector en una atmósfera envolvente. Me permite también construir personajes con múltiples capas y lanzarlos a situaciones límite, y todo esto ofrecérselo al lector con un ritmo trepidante, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Además, es un género que me permite crear tensión psicológica y jugar con la mente del personaje y del lector. El juego psicológico que ofrece el thriller me fascina.

8. Sé que Carmen Posadas te dejó un muy buen comentario sobre tu anterior novela. ¿Qué resaltarías personalmente de tu escritura? Y, en concreto, ¿cuál crees que es el punto fuerte de Los secretos no se pueden enterrar? Como escritora, me enfrento al reto de responder a la pulsión de un mundo que cambia rápidamente con historias que resuenen con fuerza. Mis armas son la agilidad y la plasticidad. Escribo con la intención de que cada palabra cree una escena, cada frase un cuadro vivo, evocando el dinamismo de una película.

Superar la brecha entre la página y la percepción del lector requiere una pluma que no solo narre, sino que también pinte y emocione. Mi victoria se encuentra en la claridad con la que logro este propósito: escribir no solo para contar, sino para mostrar, para que el lector vea, sienta y viva la historia.



9. ¿Hacia dónde se dirige Gloria Llatser? ¿Cuáles son los siguientes pasos literarios que te gustaría dar? Mi mayor deseo es conectar con el pulso del lector moderno, para que mis palabras no solo se lean, sino que se sientan, que vibren con la vida de quienes las descubren. Mis historias apuntan a ser más que entretenimiento; buscan ser un reflejo de las inquietudes y sueños de la gente. Y sí, anhelo que este camino que he elegido se despliegue en un horizonte vasto, tocando un número cada vez mayor de corazones y mentes a través del poder de la ficción.