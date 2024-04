​Pisos turísticos en Asturias

Los pisos turísticos han proliferado en muchas ciudades, ofreciendo alojamiento temporal a visitantes, pero esta tendencia no está exenta de controversias y problemas para los vecinos de los edificios donde se encuentran, soportando ruidos y algunas veces comportamientos inadecuados, que pueden afectar a la calidad de vida de los que conviven en dicho edificio, además de una continua rotación de huéspedes, incluso pueden no respetar las normas establecidas por la comunidad y provocar situaciones hasta de vandalismo y peligrosidad, también el consiguiente desgaste de las zonas comunes de dicho edificio, algo que los demás vecinos no están dispuestos a tolerar.



Algunas comunidades, han prohibido expresamente dicha actividad en sus estatutos, aunque no todas están estableciendo esta cláusula, lo que puede dificultar la gestión de los problemas relacionados con estos pisos turísticos.

A pesar de que estos puedan ser una fuente de ingresos para sus propietarios, es muy importante encontrar un equilibrio que respete los derechos y la calidad de vida de los vecinos.

De hecho,en la actual normativa que pronto entrará en vigor en Asturias, una de las cláusulas, es que los vecinos otorguen el consentimiento y estén de acuerdo con la explotación del piso en cuestión. Por otro lado, también tenemos la problemática que acarrean dichos pisos turísticos para los hoteles, ya que considero una competencia un poco desleal, en concreto en Asturias, en los últimos años han cerrado unos diez hoteles y de seguir así, dentro de unos cuantos más, pueden cerrar el doble.

Considero que no se debería de admitir ningún piso turístico en una comunidad de vecinos, dada la situación de riesgo y los consiguientes problemas que acarrean para los demás pisos, los cuales viven todo el año.

Es más, deberían de dejar en depósito una cantidad de dinero fijada por la comunidad, por los posibles daños, desperfectos y alteraciones del edificio en cuestión, algo a tener en cuenta ya que no todas las personas son responsables, legales y respetuosas con los demás propietarios del edificio. Que para nada es una idea descabellada, dado que cuando alquilas una vivienda también tienes que dejar en deposito dos o tres de meses de alquiler para el dueño del piso, por los posibles problemas que puedan surgir, con lo cual esto seria lo mismo, pero el depósito del dinero seria para la comunidad de dicho inmueble.

La regulación de estos pisos turísticos debería de ser más dura, con el fin de aportar una convivencia más sana, equilibrada y tranquila para el resto de los vecinos y la buena marcha de la comunidad en el edificio que corresponda.